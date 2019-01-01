再抛震撼弹！大马视后吴天瑜宣布怀孕 吴天瑜晒出大肚照，宣布即将晋升当母亲的消息，结果贴文一出，圈内好友梁祖仪、Jojo吴俐璇、张惠虹、袁锦伦、江佩莹、萧慧敏，连海外的朋友王阳明、杨秀惠等都纷纷留言恭喜她。

（八打灵再也1日讯）41岁吴天瑜（Debbie）2018年最后一天宣布自己要嫁人，原来她已怀孕7个半月，预产期为今年3月，问她可是怀女娃？她暂保持神秘，笑言：“3月生出来你们就知道了！”



吴天瑜继昨日在社交媒体公布婚讯终结单身后，2019年元旦又再抛震撼弹，发布自己登时尚杂志封面的美美孕肚照，并写下“我已准备好。2019“我们”一起迎接”，更标注 #2019新角色、#全新的吴天瑜、#30weeks。在IG顿时涌入许多恭喜留言，包括王阳明、杨秀惠等人也越洋送祝福。她之后向《星洲娱乐》坦承喜讯，即将转变身分为人母，新的一年高唱双囍临门！

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吴天瑜怀孕7个半月才晒孕肚，除了藏肚功夫厉害之外，更是“最强孕妇”代表！她称怀孕完全是意外“惊”喜，怀孕2个月后才知道自己“有了”，她之前还跑去考潜水执照、学打网球、做身体排毒等，“我完全没计划生小孩，加上自己不是易受孕体质，根本没想到自己会怀孕。刚开始我胸部疼痛，我还以为自己有乳癌！”

后来医生嘱她做身体检查，她跑去买验孕棒，一开始买最便宜的来验，“我不相信会怀孕，想说不要浪费钱，买便宜的就好，结果显示两条线，我当下吓傻了，眼眶湿湿的。”

她过后再去买另一支稍贵的验孕棒，二度确认怀孕，她称当时心情复杂，不懂得思考，冷静一天后，她第一个告知的人，竟然是闺蜜黄翠如，而非孩子的爸Jo！

“我打电话告诉翠如时，她正在拍戏，她也被吓到了，问我‘怎么可能？你这么不努力的人都会中’，她是第一个知道的人。”为何第一个知道的是黄翠如而不是老公Jo？吴天瑜坦言：“Jo不是圈内人，有些事他可能不了解，我有工作上的考量、生活铺排、个人因素，这些都因为怀孕而受影响，翠如是闺蜜又是圈内人，她肯定能理解我的心情。”那宝宝的契妈可是黄翠如？她笑说：“是啊！宝宝现在有很多契妈了，遍布世界各地都有。”