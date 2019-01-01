威省市局未接正式通知．食肆没贴禁烟告示牌 私人界经营的饮食中心已大事张罗贴上禁烟告示牌，“迎接”明天落实的全面禁烟条例，然而，记者却发现，威省市政局辖下的饮食中心，许多都还未张贴禁烟告示牌。

记者走访时，武拉必村小贩中心仍未见到禁烟告示牌。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚31日讯）私人界经营的饮食中心已大事张罗贴上禁烟告示牌，“迎接”明天落实的全面禁烟条例，然而，记者却发现，威省市政局辖下的饮食中心，许多都还未张贴禁烟告示牌。

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据了解，该局辖下共有66座小贩中心，除了一些交由诸如社委会组织管理，多数还是由市局直接管理，而熟食档小贩只是市局的摊档“租户”，因此，谁负责在小贩中心张贴禁烟告示牌，成了一个疑问？

据知，市局尚未接到卫生局的公函，因此在其管理的小贩中心张贴禁烟告示牌，还不属于必须马上执行的公务。

消息指槟州卫生局将于1月9日，会针对全面禁烟条例与市局召开会议，但市局至今仍未接到禁烟条例的正式通知。

明天落实的饮食中心全面禁烟条例，要所有食肆都必须张贴禁止吸烟告示牌，违者将在相关条例下被对付。不过，当局也给予业者半年的缓冲期。

陈宗兴：小贩仅是租户不愿负责

威省市议员陈宗兴受询时说，由市局直接管理的小贩中心，市局应责无旁贷的张贴禁烟告示牌。他将向市局负责人了解详情。

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他说，市局直接管理的小贩中心，熟食小贩都只是摊档租户，没人愿意主动负起额外责任，花钱耗时为小贩中心张贴禁烟告示牌。

他说，他已要求市局主席拿督罗查里，尽快下达指示，派员到所有市局管理的小贩中心张贴禁烟告示牌。

社委会也应负责张贴

武拉必新村小贩中心属市局拥有，不过市局已把管理权交给了社委会，因此社委会将负责张贴禁烟告示牌。

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该小贩中心至今早仍未张贴任何禁烟告示牌。

在该处营业的熟食小贩受询时表示，虽然知道明天就开始实施禁烟条例，但他们都不清楚张贴禁烟告示牌属谁的责任，因为他们只是租户。

胡明彬：将即刻贴告示牌

武拉必新村社委会主席胡明彬受询时说，该小贩中心由社委会管理收租，因此社委会将负责张贴禁烟告示牌，他表示今天就会有人去贴禁烟告示牌。

他说，武拉必巴刹的小贩中心则由市局直接管理，然而至今也未见有张贴禁烟告示牌。

市局管理的圣陶沙美食小贩中心也还未张贴任何禁烟告示牌。（图：星洲日报）