另一煤气代理商揭遭威胁．逾10恶徒砸坏11罗里 威南新邦安拔煤气代理商传出被人恶意砸破罗里和皮卡车窗等后，北霹吉辇县的一名煤气代理商也揭发他于10月初也被10多名蒙面恶徒闯入货仓砸毁11辆罗里的车窗和镜子，损失约2万令吉。

吉辇一名煤气代理商的货仓于10月初，也遭十多名蒙面恶徒破坏，罗里和皮卡车窗被砸破等。（图：星洲日报）

（槟城31日讯）威南新邦安拔煤气代理商传出被人恶意砸破罗里和皮卡车窗等后，北霹吉辇县的一名煤气代理商也揭发他于10月初也被10多名蒙面恶徒闯入货仓砸毁11辆罗里的车窗和镜子，损失约2万令吉。

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吉辇该代理商今日看到威南代理商的相关新闻后致电报馆，指他也面对同样问题，被凶徒威胁不可在某区经营煤气，不然会对他、家人及员工不利。

可良性竞争非用恶势力

他说，其公司经营煤气代理已10多年。大家都是生意人，可以良性竞争，而非用恶势力抢市场及破坏其公司财物。

他指出，最严重的砸车事件发生于10月1日凌晨3时许，其公司位于新邦里玛的一间货仓，当时来了数辆车，跳出10多名蒙面恶徒，分别持武器，砸毁11辆罗里的车镜和车窗，也划伤一名守卫。那过程有被电眼录下，他事后也有报警。

他说，其实他今年约3月开始便陆续被干扰或恐吓，前后已报案4次，警方的回应是在调查中。

“对方要做生意，可各做各的，以服务及价格竞争，让客顾自由选择，而不是通过恶势力威胁。”

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其中一辆罗里车窗被砸破。（图：星洲日报）