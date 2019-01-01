银行业2重量级创办人‧郑鸿标阿兹曼今退休 银行业两大重量级创办人——大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）主席丹斯里郑鸿标和大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）主席丹斯里阿兹曼哈欣，双双从2019年1月1日起退休。

（吉隆坡31日讯）银行业两大重量级创办人——大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）主席丹斯里郑鸿标和大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）主席丹斯里阿兹曼哈欣，双双从2019年1月1日起退休。

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大众银行在文告中说，88岁的灵魂人物郑鸿标将卸下主席一职，只在董事部中保留非独立非执行董事职。

大众银行现任副主席赖云（75岁），将接任独立非执行主席职。赖云2017年9月26日自董事调升副主席职，自2012年4月26日起担任独立非执行董事职；上世纪90年代至千禧年曾担任太平银行首席执行员。

郑鸿标在银行金融业有68年经验，1965年的35岁期间创立大众银行，同年12月30日受委董事，并从银行营运的1966年8月起，担任执行员。

2002年7月1日，郑鸿标担任该行主席；截至2018年12月31日，郑鸿标持有大众银行23.41%股权或9万零890万6253股。

至于创立大马银行的阿兹曼哈欣，2年前宣布会在2年后退休，大马银行31日宣布委任60岁的温成全（译音）为主席，1月1日生效。温君自2015年6月起担任大马银行董事。