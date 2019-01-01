完成入学手续不在新生名单．家长不满要求解释 家长凭着学校所发出的入学批准信，如期送女儿到学校报到，但在完成入学手续后却被校方告知女儿名字不在该校新生名单上。

王建祥（左）与妻子黄舒君展示报案书和入学批准信，促请州督学给予合理交待。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打31日讯）家长凭着学校所发出的入学批准信，如期送女儿到学校报到，但在完成入学手续后却被校方告知女儿名字不在该校新生名单上。

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家长欲进一步了解实况时，校方告知必须向吉州教育局查询，而该学生须到教育局所安排的学校报到。

家长：曾拒签迁校同意书

家长王建祥（50岁，绘测师）和黄舒君（45岁，商人）因不满校方和州督学的处理方式，昨晚召开新闻发布会促请校方或吉州华校督学给予合理交待，并让女儿可如愿到原已批准的学校上课。

王建祥说，他们在8月5日为6岁的次女报读吉华H校时，校方表示必须签署迁校同意书才能入读该校，但他基于这是2个不同的程序，因此拒绝签迁校同意书，且到州教育局投诉。

他说，他在8月6日向教育局投诉后，投诉组官员也认同且答应开档调查此事。12日，他接到吉州华校高级督学罗永忠来电，并以威胁口吻指若他不签署迁校同意书，将“踢”其女儿到其他学校。

他说，13日早上其太太接到吉华H校书记来电，指女儿入学申请已批准，而他们也在当天到校领取批准信。

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“当时，我虽没签署迁校同意书，但女儿也已得到校方发出的入学批准信，我以为问题已解决。”

上诉日期已过投诉无门

他说，他在12月17日接到校方信件（志期8月1日），但打印日期是12月13日，内容指吉华H校的申请不批准，另安排到吉华S校就读。但由于上诉日期已过（10月30日），因此他投诉无门。

他说，他也就此事于18日到教育局投诉，当时官员也招来州督学，但他们异口同声要求他必须签署迁校同意书，女儿才可就读吉华H校。

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“官员让我回家等吉华S校寄来的入学信，但一星期仍没收到，我到吉华S校检查时，发现女儿名字并不在该校系统内，因此我于30日如期到H校报到。”

他说，他们昨日带女儿到H校报到时，女儿名字列在“一青”班，而在完成所有程序后，副校长才请他们到办事处，并从电脑中指女儿名字不在该校的新生名单系统内。

他说，他过后直接到警局报案，约上午11时40分也才接到S校致电，要求女儿到该校报到。

他强调，他坚持女儿到H校就读，且认为入学和迁校是两回事，不可相提并论，最终只会让孩子无辜受罪。

罗永忠指高表现学校的吉华H校有权利挑选20%的学生入学。（图：星洲日报）

吉华H校为高表现学校

罗永忠：有权选20%学生

吉州华校高级督学罗永忠说，吉华H校是高表现学校，在条例中，高表现学校有特权挑选20%的学生入学。而在教育法令2002年修改第十四条款中，县教育局或州教育局有权力安排一年级学生入学的学校。

他也还原本身与王建祥接触及解决申请入学事宜的整个过程。

他说，王建祥8月5日到校申请覆准时，校方要求家长必须签署迁校同意书，否则孩子不被覆准入学。王建祥隔天到教育局投诉。

他说，他接到教育局官员要求与王建祥面商此事，而他也于8月10日会见王建祥，并与对方分析迁校报告，但对方坚持寻求妻子的意见。

他说，3个月后，对方仍没给答复，直至11月19日他出席H校毕业典礼时刚好见到王建祥，并告知教育局仍等待答案，但对方坚持不签署迁校同意书，指此举违反其职业道德。

“我好心提醒他若没签署（同意书），县教育局会安排孩子到附近学校例如吉华S校，他还挑战说，我敢就安排去S校吧！”

他说，教育局局长于11月29日在教育法令支持下，同意县教育局发函安排王建祥的女儿至吉华S校。而王建祥于12月18日接到公函后到教育局投诉时，官员已再三明确说出两个选择，一是到S校报到，二是签同意书。

他说，官员也说明迁校需要很长时间，也许对方的女儿完成小学课业后仍没搬迁，只是现在学校需要提呈100%家长的迁校同意书才能迁校。

然而，他说，对方指需要得到妻子同意，并要求官员给时间做决定，但对方没再给进一步答复，因此县教育局在开课之际，就将王建祥女儿的资料交到S校。

公函为没署名划一函件

至于有关批准信志期问题，罗永忠解释，该公函是教育部统一的电脑系统，且日期已定下8月1日，是没有署名的划一函件。