全购不公平不合理‧丰隆：合力股东应拒绝 独立顾问丰隆投资银行认为，拿督李典和联同多名买家以每股88仙强制献购合力（MERGE,5006,主板建筑组）剩余股票的计划是“不公平”及“不合理”，因此建议股东拒绝该献议。

（吉隆坡31日讯）独立顾问丰隆投资银行认为，拿督李典和联同多名买家以每股88仙强制献购合力（MERGE,5006,主板建筑组）剩余股票的计划是“不公平”及“不合理”，因此建议股东拒绝该献议。

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丰隆在报告中指出，买方献购价格比合力截至12月24日的5天平均加权平均市价（VWAMP）多出0.8仙或0.92%，与1、3、6和9月均价相比，溢价则介于4.02至23.94%之间。

买方出价低

然而，丰隆表示，若与截至最后交易日（28日）的5天均价相比，买方出价却低了0.23仙或0.26%，也相等于24日及28日的收盘价，这并不公平。

丰隆指出，合力股票过去每月平均的自由流通量大约为16.47%，高于同时期富时综指的6.6%及建筑股指数的11.44%。

丰隆表示，考虑到股票的流动性，若该公司能够解决公众持股不足，股票将继续在主板上交易，而股东仍有机会献售终止后在公开市场上出售其股份，虽然无法保证终止后是否能以当前价格水平和交易量交易。

丰隆指出，买方无意援引2007年资本市场和服务法令222（1）条，强制收购其余股份。

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鉴于上述理由，丰隆认为献购计划并不合理。

日前Westiara发展私人有限公司、Cerdik Cempaka公司、Fine Approach公司、Anjuran Utama公司和拿督李典和联合以股88仙收购该公司65.6%股权，使持股权增至66.8%，触及全购门槛，现以相同献售价强制献购剩余股权。