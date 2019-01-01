迄今33年历史．槟大桥摩哆收费通道废除 “3、2、1……免费过桥！”

“…3、2、1，免费通过！”骑士们兴高采烈地过大桥，工作人员也感受到喜悦和欢呼。（图：星洲日报）

（槟城．北海31日讯）“3、2、1……免费过桥！”

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已有33年历史的槟城大桥摩哆车收费通道，从2019年1月1日零时1分开始正式废除，成为历史。

为让摩哆车在免付费后可顺畅驶入槟城大桥，大桥公司职员在晚上11时已准备就绪。

不少摩哆车骑士为参与见证这历史性一刻，纷纷提早到场，停在大桥收费站不远处等候。

当时间进入零时1分，大马大道局总监（收费站管理）依德里斯在大桥公司高层陪同下挥旗，而大桥职员纷纷将障碍物移开，让出一条通道让摩哆车免费驶过，往槟岛去。

笛声此起彼落一片欢腾

大批摩哆车鱼贯驶过免费通道时，现场笛声此起彼落，一片欢腾。

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大桥原有的收费通道，即日起永久关闭。

不少骑士受询时，皆对大桥取消摩哆车收费赞赏有加，但也有少数骑士本还不知情。

与此同时，槟城二桥也同样取消了摩哆车的过桥费。

每天约2万摩哆使用

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槟城大桥本来采取单向收费，摩哆车过路费每辆1令吉40仙，若使用槟城人可折扣20%的大桥一触即通卡，则是1令吉12仙。平日每天约有2万辆摩哆车使用槟城大桥。

槟城大桥在1985年9月14日启用，而过去33年来，车辆与摩哆车收费不曾调整过。

财长林冠英在提呈2019年国家财政预算案时，宣布明年起取消槟城大桥和槟城第二大桥的摩哆车过桥费。