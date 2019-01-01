发股收购‧PUC1.67亿买迪彩67% PUC控股（PUC,0007,创业板电讯媒体组）建议透过发行和分配新股方式，以1亿6750万令吉代价，向大股东兼董事经理/首席执行员张嘉洲等人收购迪彩公司（Pictureworks）剩余67%股权。

（吉隆坡31日讯）PUC控股（PUC,0007,创业板电讯媒体组）建议透过发行和分配新股方式，以1亿6750万令吉代价，向大股东兼董事经理/首席执行员张嘉洲等人收购迪彩公司（Pictureworks）剩余67%股权。

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PUC控股透过文告指出，已与张嘉洲和Superb Go签署有条件购股协议，并获得两年——2019年12月31日和2020年12月31日止财政年盈利担保，分别为2500万令吉和2800万令吉。

PUC控股目前持有该影像服务公司——迪彩公司33%股权，剩余股权分别由张嘉洲、Superb Go和Beauty World控股持有，各达42.22%、20%和4.78%。

PUC控股指出，假设完成上述交易，缴足资本将扩大至32亿9989万零706股或3亿7679万2264令吉，而在全数不可赎回可转换无担保债券股（ICULS）和凭单都获转换后，张嘉洲直接持股为8.19%，间接持股为20.60%。

排除任何不可预见因素，上述收购活动预计在2019年第二季完成。