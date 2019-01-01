烟头向左？向右？．李文材：无所谓．森卫生局：向左 禁烟告示牌的烟头到底是“向左转”还是“向右转”？

禁烟告示牌的烟头该向左还是向右，是扩大禁烟区措施的其中一个衍生疑问。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保31日讯）禁烟告示牌的烟头到底是“向左转”还是“向右转”？

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根据霹雳州卫生局，该局执法人员1月1日至6月30日的“教育性执法期”内，仍然接受禁烟告示牌内的烟头可以向左或向右；但在7月1日开始，就会对没有遵守禁烟告示牌规格的店家采取行动。

在2019年开跑的食肆禁烟措施闹得沸沸扬扬，甚至连禁烟告示牌的烟头该向左或向右，都引发争议；卫生部副部长李文材表示，烟头向左或向右都无所谓，但森州卫生局局长再努丁强调，告示牌必须符合规格，包括烟头向左。

霹雳州卫生局受到星洲日报《大霹雳》社区报询问时指出，1月1日至6月30日，霹雳州卫生局将会采取“教育性执法”，这段期间该局仍接受食肆内任何形式的禁烟告示牌标志，即40公分x50公分的尺寸、附上任何额外的中英字句、烟头向左或向右的禁烟告示牌；但在7月1日起，就会对没有遵守禁烟告示牌规格的店家采取行动。

该局也表示，任何禁烟措施的违例案件在上述期限内都会以“教育性执法”手法处理，并记录下违例者的解释。

该局自1月1日起，将会出动298名官员，依次对州内的食肆展开巡逻和监督。

根据1983年食品法令下的2012年烟草产品管制条例（修正），禁烟告示牌规格：

材质：任何坚硬、不透光及持久的材质

形状／大小：

●告示牌必须是长方形

●告示牌的最小尺寸：

-在建筑物或单位内：40公分x50公分

-在公共交通内：15公分x18公分

-在德士内：8公分x10公分

-在通往任何地方的入口通道：60公分x90公分

说明：

一个红色的厚圆圈及厚斜杠、重叠在被点燃<7740>的黑色香烟上的标志，需作为告示牌的图案。告示牌需有白色背景。“DILARANG MEROKOK”的标语需写在告示牌上。标语字母需是黑色，字形是Arial。

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黄明耀促政府统一规格

霹雳咖啡茶商公会会长黄明耀促请政府统一食肆禁烟告示牌的规格，以免出现乱象，引起食肆业者困扰。

他说，尽管卫生部副部长李文材先前强调该部没有对食肆禁烟告示牌进行特定的限制，可是有些州属却有规格上的限定，这难免会造成业者的不满。

他指出，马新咖啡茶业联合总会已向各州属会发出通知，以详细列出2019年开跑的食肆禁烟措施详情，包括政府规定的禁烟告示牌规格、6个月执法缓冲期及7月1日开始正式执法等。

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他说，该会已多次向会员讲解食肆禁烟措施的详情，加上媒体持续性的报道，会员们多数已经了解食肆禁烟的事情，因此，他们并没有接获会员针对这个措施的实行进行投诉。

“会员只是对食肆禁烟告示牌的规格感到有点混淆，并希望政府可以关注这个问题。”

根据2012年烟草产品管制条例（修正），此为禁烟标志的设计。（图示只是标志的设计，没有计算其尺寸）（图：星洲日报）