再生能源提振‧CYPARK末季多賺11% 再生能源业务改善，驱动CYPARK资源（CYPARK,5184,主板工业产品服务组）业绩报捷，截至2018年10月31日第四季，该公司净利起11.17%，至2018万3005令吉，全年净利报7040万2924令吉，升22.22%。

（吉隆坡31日讯）再生能源业务改善，驱动CYPARK资源（CYPARK,5184,主板工业产品服务组）业绩报捷，截至2018年10月31日第四季，该公司净利起11.17%，至2018万3005令吉，全年净利报7040万2924令吉，升22.22%。

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第四季营业额涨24.11%至7965万5612令吉，全年净利增12%，报3亿3788万4731令吉。

该公司董事部透过文告表示，绿化与基建业务税前盈利从280万令吉提高至460万令吉，再生能源税前盈利增20.5%，至490万令吉，归功营运效率。环境工程税前盈利跌11.1%，至330万令吉，维修业务税前盈利保持50万令吉不变。

放眼2020年发电产能120兆瓦

展望未来，董事部预期2020年发电产能可达到120兆瓦。

该公司业务持续投入研发，如能源储藏、生物沼气、能源效率，预期可为绿色科技带来成长。此外，该公司特定区域进军果壳生物沼气。

值得一提的是，该公司也被大马永续能源发展机构（SEDA）委任为净能源计算（NEM）发展计划公司之一。

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董事部也预期环境工程解决业务可带来显著的贡献，主要是来自政府长期维修与营运合约，目前，该公司已经完成了600亩污染土地及20座垃圾场。

工程建筑方面，相信仍是来自内部合约，主要是进行宅生能源工程项目，董事部将攫取更多项目及基建合约。