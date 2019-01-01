佳节供不应求霹贸消局提醒．津贴面粉商用罚200万 进入年尾佳节和假期季节，对面粉的要求飙高，作为统制品的津贴面粉因价格低廉，在民众竞相购买下，一些面粉零售商的1公斤装津贴面粉供不应求，甚至还无辜被顾客标签为“奸商”囤积居奇。对此霹雳州贸消局提醒，津贴面粉仅供家庭用途，不管是购买津贴面粉的贩商，或售卖津贴面粉给贩商的商家，都已违反了法律，可被罚款最高200万令吉。

津贴面粉为1公斤包装，半岛零售价为1令吉35仙。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保30日讯）进入年尾佳节和假期季节，对面粉的要求飙高，作为统制品的津贴面粉因价格低廉，在民众竞相购买下，一些面粉零售商的1公斤装津贴面粉供不应求，甚至还无辜被顾客标签为“奸商”囤积居奇。对此霹雳州贸消局提醒，津贴面粉仅供家庭用途，不管是购买津贴面粉的贩商，或售卖津贴面粉给贩商的商家，都已违反了法律，可被罚款最高200万令吉。

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根据霹雳杂货行商务组许多会员反映，早在两个月前，津贴面粉货量就开始吃紧，相信是因为碰上佳节如屠妖节和圣诞节，民众做饼做糕点导致需求高涨的缘故。

商家：无津面粉涨价用津贴面粉

另外，也有商家反映，因面粉原料即麦粒价格高企，进而导致25公斤装的无津贴面粉价格走高。一些有用到面粉的小贩面对成本上扬，所售食物又不好起价的压力下，唯有购买津贴面粉掺杂使用，使津贴面粉更为抢手，货量也进一步缩减；但也有一些贩商指出，他们购买的无津贴面粉没有起价，有的供应商则告知将会在明年才起价。

不过商家强调，目前市面上面粉供应量没问题，只是一些零售商的津贴面粉会较为吃紧。

三苏尼占：仅供家庭用途

对此霹雳州贸消局副局长三苏尼占指出，面粉作为制作糕点、面包及其他食品的基本材料，佳节期间不管是公众或商家，对面粉的需求肯定比平日高，但1公斤的津贴面粉仅供家庭用途，因此食肆、餐厅、中小型工业、酒店等都被禁止购买和使用津贴面粉作为商业用途。

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他表示，违例者触犯了1961年供应管制法令及1974年供应管制条例，个人可被罚款不超过100万令吉或被处以3年监禁，公司可被罚款不超过200万令吉。

但据知，许多贩商对此条例都不知情。三苏尼占指出，在11月该局接获两宗与面粉有关的投诉，商业业者投诉无法大量购买津贴面粉，实际上他们只能购买及使用无津贴面粉。

他表示，12月至今尚无接获与面粉有关的投诉，无论如何，贸消局会持续监督统制品如面粉、食油、糖、汽油、柴油的供应，以确保足够供给消费者，尤其是拥有政府津贴的统制品，也欢迎消费者若发现统制品供应短缺，就向该局投诉及提供情报，以采取进一步行动。

黄永进：每年货源都吃紧

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霹雳杂货行总务黄永进指出，实际上面粉货源充足，但若顾客坚持要买津贴面粉，就会比较吃紧。一来厂家方面指面粉原料麦粒价格上扬，二来政府的津贴有限定数额，在需求高涨的佳节期间，货量自然会比往日更缩紧，每年年尾都会出现这样的问题。

“就好比现在是假期，去一些旅游景点消费也可能比往日更贵，因为大家都涌往旅游，一样的道理。”

他个人建议，或许可将需求较低的月份津贴份额，移到需求高的月份，比如将明年三、四月份预计多出来的份额，移到本月份使用，以解燃眉之急。这是他个人角度的建议，或许厂家、政府也有各自立场。

蔡尚国：顾客买不到骂是“奸商”

霹雳杂货行会长蔡尚国指出，许多会员向他反映，许多顾客买不到1公斤的津贴面粉，有的甚至指他们是“奸商”，让会员十分为难，因为他们并非不卖，而是根本不够货卖。

“此现象已持续至少三、四个星期，之前已经出现供不应求现象，接近年尾佳节时期更趋明显。”

他表示，津贴面粉利润小，会员们可说是吃力不讨好，希望顾客能理解，不要动辄将他们标签为奸商。

江洁冰：面粉1月涨价

江水记负责人江洁冰指出，根据供应面粉的商家透露，面粉原料麦粒为国外入口，而在汇率问题下，原料价格上扬，面粉也将在下个月涨价。

她解释，无津贴的25公斤装面粉分成A、B、C等级，其中最好的A级为60令吉90仙，B级为58令吉；以B级为例，据厂家告知，明年涨价后，价格将变成60令吉。

无津贴的25公斤装面粉，一般上供商业用途。（图：星洲日报）

面粉是制作各式食品的重要材料，在原料即麦粒价格走高下，无津贴面粉价格随之调涨。（图：星洲日报）

江洁冰展示的B级面粉，包装外印有价格58令吉。（图：星洲日报）