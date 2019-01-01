马克龙新年讲话谴责示威领袖为暴民·吁民众正视经济问题支持改革 法国总统马克龙除夕夜发表新年讲话，谴责“以为人民做名义”的示威领袖是可恶的暴民，又呼吁民众接受现实，正视经济问题，支持政府改革措施。

马克龙除夕夜于爱丽舍宫发表长16分钟的新年讲话。（图：法新社）

（法国．巴黎1日讯）法国总统马克龙除夕夜发表新年讲话，谴责“以为人民做名义”的示威领袖是可恶的暴民，又呼吁民众接受现实，正视经济问题，支持政府改革措施。

广告

马克龙除夕夜于爱丽舍宫（Elysee Palace）发表长16分钟的新年讲话，他谴责“以为人民做名义”的示威领袖是可恶的暴民，他们针对外国人、犹太人、同性恋者和记者。

他提出对2019年的三个愿望，“真理、尊严和希望”，他希望民众不要让自己陷入困境，不要让他人觉得法国是一个不团结的国家。

他又呼吁民众接受现实，增加公共支出并不能解决经济问题，希望民众支持他最近颁布的劳工法规改革及其他未来的改革措施。他指，2019年将进行失业救济金、公共服务和公众退休金改革。

电视台播出马克龙新年讲话的同时，“黄背心”示威者于巴黎香榭丽舍大道聚集，并于勒芒（Le Mans）南部的A28高速公路上扎营，警方在全国各地部署约15万警力戒备。

（明报综合）