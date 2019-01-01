铅字烙痕永不灭．活字印刷品进驻博物馆 于1916年创立的冠英印务馆，在金宝驻立了100年，店里所使用的是历史悠久的德国海德堡活字印刷机，以及数万个铅字和木刻字粒，如今这些印刷用具随着印刷馆的没落，迁入了近打锡矿工业（砂泵）博物馆，让这些曾经承载历史的印记得以永久地保存下来，让世人感受铅字烙痕的知性之旅。

冠英印务馆大多印刷开发货单、名片及请柬等，因此在大部份的铅体模型中，不乏结婚请柬及开发货单等模型。（图：星洲日报）

（霹雳．金宝31日讯）于1916年创立的冠英印务馆，在金宝驻立了100年，店里所使用的是历史悠久的德国海德堡活字印刷机，以及数万个铅字和木刻字粒，如今这些印刷用具随着印刷馆的没落，迁入了近打锡矿工业（砂泵）博物馆，让这些曾经承载历史的印记得以永久地保存下来，让世人感受铅字烙痕的知性之旅。

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近打锡矿工业（砂泵）博物馆副馆主周承隆向星洲日报《大霹雳》社区报表示，冠英印务馆由来自中国广东鹤山的梁柏光创立，后来其堂兄弟梁炳鸾和梁炳文一同接受其印刷业务，将印务馆迁至金宝依德利斯路，一直营业至2016年结束。

冠英印务馆立足金宝百年

周承隆表示，冠英印务馆在金宝立足100年间，业务曾在金宝锡矿业辉煌时代达到巅峰，同时推动了金宝经济与文化发展，但随着金宝经济在1985年锡价崩溃后，印务馆的生意逐渐萎缩，随后也渐渐被淘汰。

“在最后一任馆主梁伟光逝世后，其遗孀及子女愿意将印务馆内的印刷机和铅字赠予博物馆，这才得以让这些历史文物保存下来，而不是销声匿迹。”

周承隆：颠覆主流印刷史

周承隆说，早期的活字印刷品，需要许多检字师将所使用的铅字取出进行排版，之后再将排好的铅版放上印刷机及上墨，才得以将书报给印刷出来，过程非常繁琐。

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“但是在当时的年代，在印刷厂工作是许多人梦寐以求的工作，就连许多姑娘都会愿意选择嫁给在印刷厂工作的工人，毕竟当时的工作福利相当不错。”

他说，活字印刷颠覆了原本手抄本或木刻版为主流的印刷史，所使用的铅体或木刻字粒都可以重复使用，因此这印刷方法之后遭到大力推动，书本得以大量印刷，印刷也成为了经济活动的一种产业。

60年代初已可印刷图片

“博物馆收集回来的不光只有铅字及木刻字粒，还有各式各样的图片模型，这证明除了印刷字体外，60年代开始印刷厂已经可以印刷图片，不再只是字体而已。”

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他说，即使活字印刷已经没落，国外仍有许多文艺创作者透过活体印刷进行文艺创作，这显示活体印刷是具有文化价值，过去历史中活体印刷可是宣扬知识，促成欧洲文艺复兴的功臣。

农历年后让体验活字印刷

周承隆表示，冠英印务馆的印刷器材在2018年头时运进博物馆内，期间工作人员用了将近9个月的时间进行整理，毕竟该印务馆的铅字实在太多。

“我们需要用吸尘机慢慢地将每一格的铅字清理干净，由于盛放铅体的木格子已经老旧，我们必须小心翼翼，以防木格子裂开。”

他说，活字印刷已经在2个月前开放给民众参观，同时博物馆也会在农历新年后提供活字印刷体验予民众，让他们可以尝试设计编排属于自己的印刷品。

这些旧时的名片皆由活体印刷机所打印出来。（图：星洲日报）

周承隆表示，博物馆将会提供活字印刷体验予民众，让他们可以设计编排属于自己的印刷品。（图：星洲日报）

上万个铅字都有着岁月的痕迹。（图：星洲日报）