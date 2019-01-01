确保元旦春节营业．下霹25油站供应充足 下霹雳及峇眼拿督县的25所油站的汽油、柴油供应充足。

在安顺曾吉容路国油公司油站东主颜宸颌（右二）陪同下，苏海米（左五）及执法官检查油站储存量。（图：星洲日报）

（霹雳．安顺31日讯）下霹雳及峇眼拿督县的25所油站的汽油、柴油供应充足。

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国内贸消部执法组安顺分局局长苏海米今日与12位执法官员，前往安顺曾吉容路国油油站检察后向传媒指出，这25所油站共拥有41万6432公升柴油、64万0921公升RON95汽油及18万7208公升RON97汽油。

他表示，该局也发出通告给这些油站，要求他们确保元旦及春节期间，都拥有足够的燃油供应。

“油站经营者有责任提供充足的燃油给公众人士，不能随意停止营业，如果人们发现有任何油站表示没有汽油或柴油供应，可向我们投诉，我们将采取应对行动。”

苏海米说，任何油站经营者如在燃油供应违法，个人经营者首次违法最高罚款100万令吉或监禁3年或两者兼施，第二次违法最高罚款和监禁提高至300万令吉及5年。如果经营者属于公司或机构，首两次罚款分别是200万及500万令吉。

“今年我们取缔区内1所油站，发现他们将柴油存藏在未经批准之处，我们起获价值6万1940令吉的柴油。”