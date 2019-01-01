甲年景布置越做越大．10老街红彤彤迎春 甲州年景布置“越做越大”。为迎接来临的新春佳节，一共有10条老街将挂上红灯笼，而已经超过10年没有挂灯笼庆新年的估里街、打铁街、巴刹南马街、赌间口及水仙门等，也将挂上红彤彤的红绸灯笼迎新岁。

林善初表示，10人团队在十条老街赶工挂上红彤彤的灯笼迎新岁。（图：星洲日报）

（马六甲31日讯）甲州年景布置“越做越大”。为迎接来临的新春佳节，一共有10条老街将挂上红灯笼，而已经超过10年没有挂灯笼庆新年的估里街、打铁街、巴刹南马街、赌间口及水仙门等，也将挂上红彤彤的红绸灯笼迎新岁。

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来临的华人农历新年，马六甲鸡场街宗乡团联谊工委会（宗乡团），联合马六甲市区国会社区中心及哥打拉沙马那州选区协调与发展委员会，联办老街新春年景布置活动。协办单位则包括鸡场街文化坊工委会、鸡场街老店商家公会、甲旅游局及市政厅。

10条老街将挂上大中小不一的红灯笼，增添新年气氛。

林善初：依街道来设计

“己亥迎春2019年景布置”技术总监林善初表示，该团队以每一条街道的不同，作出独特的设计，以凸显街道以及灯笼的美。

“工委会根据不同的街道的距离及宽窄，包括必须考量大型车辆出入等因素，设计不同风格的年景布置，带出惊喜的效果。一些街道因比较窄小，就选择使用小灯笼，一些宽阔的街道，则会使用大灯笼，才显得大气。”

可成打卡点

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林善初举例，如古里街因为比较狭窄，只能挂上小灯笼。赌间口的街道也将挂上小灯笼，不过街头将挂上两颗大灯笼，每一条街道的设计不同，都可以成为新的打卡点。

工委会这次将负责为10条街挂上灯笼，包括水仙门、打金街、甘榜乌汝河边、豆腐街、古里街、打铁街、赌间口、巴刹南马街、马车街及鸡场街。

其中6条街道，包括古里街、打金街、打铁街、赌间口、巴刹南马街及水仙门已经逾10年没有进行年景布置，来临的新春期间则将展现焕然一新的形象。

4街道已换新装

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他说，本月29日开始挂上灯笼，至今已经为4条街分别是水仙门、打金街、甘榜乌汝河边及打铁街挂上红灯笼。

他表示，该工委会一共10人的团队负责挂灯笼，早在一个月前就开始筹备，包括动工烧焊安装铁架、拉钢线及电线，直到前天才开始挂灯笼。目前工作团队正在赶工中，相信在1月19日鸡场街年景布置亮灯前，能够完成10条街道的布置。

获邱培栋拨10万布置

今次将使用1000盏红绸灯笼做布置，大灯笼36吋、中灯笼26吋及小灯笼16吋，单是购买灯笼的花费就近5万令吉。

林善初指出，豆腐街方从1991年开始年景布置，过去29年都不曾间断。而观音亭街则如往年，将由马六甲神料公会负该街道的年景布置工作。

他表示，甲市区国会议员邱培栋也拨款10万令吉给年景布置。

古城数条老街已经挂上红灯笼，为老街区增添新年气息。（图：星洲日报）

大伯公街的年景设计将2盏灯笼上下连串，显得大气。（图：星洲日报）