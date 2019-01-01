贸消局突检121间．甲油站库存足够 财政部宣布2019年1月1日调降汽油零售价，甲贸消局展开突击行动，到甲州121间油站检查，确保各油站有足够的汽油储存提供给消费者，目前未发现有油站出现油量储存不足的问题。

阿晋纳祖里（右二）检查油站的油量库存。（图：星洲日报）

（马六甲31日讯）财政部宣布2019年1月1日调降汽油零售价，甲贸消局展开突击行动，到甲州121间油站检查，确保各油站有足够的汽油储存提供给消费者，目前未发现有油站出现油量储存不足的问题。

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甲州贸消局副局长阿晋纳祖里今早带队到爱极乐蚬壳（SHELL）油站检查该油站油量库存后，召开新闻发布会时表示，该局4天前展开取缔行动，并没有发现甲州油站有油量储存不足的情况。

他说，在1974年供应控制条例下，油业主有必要确保油站有充足的库存，以提供服务给消费者。

油站若关闭可举报

阿晋纳祖里指出，该局从12月26日开始展开的取缔行动，动员75人到甲州121间油站检查，截至31日一共检查了87间油站，然而该局至今没有接获任何油站缺货的投诉。

他表示，市民不必担心明年1月1日没有汽油供应而仓促到油站添油，市民若发现任何油站在这期间停止营业，可以向该局举报。

询及甲州是否接获汽油掺水的案例，阿晋纳祖里说，甲州没有接获汽油掺水的投报。

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另一方面，该油站经理里祖安表示，该油站的库存量约有11万公升，每隔2至3天就会补货。

他说，该油站设有自动检查油站库存的设备，只要库存不足，该系统就会自动发送信息提醒补货。

里祖安（左一）讲解如何检查汽油是否掺水。（图：星洲日报）

员工正为油站库存补货。（图：星洲日报）

甲州121间油站目前没有发现库存不足问题。（图：星洲日报）