晋巷华小新生迎新日e化．扫描二维码报到 晋巷华小今早通过手机应用程式，以扫描二维码（QR CODE）的方式来处理小一生报到事项，让2019年新生迎新日更加流畅及系统化，加强了资料存档的准确度。

家长以手机扫描二维码，进行孩子迎新日的报到程序。（图：星洲日报）

（马六甲31日讯）晋巷华小今早通过手机应用程式，以扫描二维码（QR CODE）的方式来处理小一生报到事项，让2019年新生迎新日更加流畅及系统化，加强了资料存档的准确度。

广告

晋巷华小新学年共迎来180名小一生，比去年增加了约30名学生，但在校方采用数码化方式的情况下，家长携带孩子到校报到的过程，不只显得井然有序，家长亦非常乐意及接受有关形式。

彭月春：提前发通告准备

校长彭月春接受《古城》社区报访问时表示，该校第一次采用扫描二维码方式让家长填写资料，大部份家长都很快适应，主要是校方已经提前在脸书发出通告，以便家长有心理准备，而且小朋友在这方面也具有一定了解，现场作业时并没有面对太多问题。

“这套系统是由代副校长负责策划，并在去年举办武术嘉年华时启用，除了方便也跟上时代脚步，毕竟现代父母都有使用手机的习惯，在接触数码化科技时，很容易上手。”

她表示，一旦家长扫描有关二维码后，就会在手机上看到一份表格，上面须要填写学生姓名、就读班级、父亲/母亲姓名、身份证号码和电话号码，然后就可以呈交；至于不熟悉二维码操作的家长，则依旧通过传统手写方式呈交。

数码化资料存档更准确

广告

她指出，数码化能够让资料的存档更为准确，一经扫描后资料会直接进入系统，校方马上知道出席报到的学生有多少名，加上新生都是采用网上报名方式，所以在相关资料获得证实后，校方就会为学生制作中文名牌和校徽，让家长领取并缝制在校服上。

“以前的做法是由教师以卡片制成名牌让学生佩戴，不只费时费力也不经济，现在数码化后能够一劳永逸解决这个问题，达到节省经费的目的。”

彭月春说，目前该校共有960名学生，友族约占10%及2名外国学生，今天小一生在礼堂完成报到手续后，将回到课室由教师负责安排座位及参观校园，家长则在礼堂聆听校方简报。

她说，该校教师教学经验丰富，家长也都明白事理，至于新生因有上过学前教育班，因此都比较自立，一般上开学日都能直接上课。

广告

交家长决定穿黑或白鞋

“至于白鞋黑鞋的选择，我们交由家长自行决定，不过校方还是会教导学生要定时洗鞋，培养好的品德。”

晋巷华小首度采用扫描二维码方式处理新生报到事项，大部份家长都适应良好。（图：星洲日报）

以数码化形式处理学生资料，除了更流畅及系统化，资料的保持也更准确。（图：星洲日报）

彭月春一早到校检视二维码操作情况，以及了解新生报到情况。（图：星洲日报）

小一生对二维码登记资料程序并不陌生，开心地参与迎新日。（图：星洲日报）

成功扫描二维码后，家长就能够通过手机填写基本资料，然后呈交。（图：星洲日报）