政府固体废料管理机构Rivera酒店．净滩减垃圾 配合2019观光马六甲旅游年，州政府联合固体废料管理机构及Rivera酒店进行净滩活动，确保甲州是个干净的州属。

阿德里（左起）、沙鲁丁哈密、邱培栋及阿斯拉哈礼等参与净滩活动。（图：星洲日报）

（马六甲31日讯）配合2019观光马六甲旅游年，州政府联合固体废料管理机构及Rivera酒店进行净滩活动，确保甲州是个干净的州属。

广告

甲州首长阿德里今午前往该酒店出席上述净滩活动时表示，州政府非常关注及重视环节卫生及环保，他呼吁各界配合州政府，以减少州内的垃圾。

将扩大食物银行计划

阿德里也说，州政府早前也联合酒店推出“食物银行”计划，将酒店干净未食用的食用，捐赠给有需要的团体，从中减少州内的垃圾数量。

“希望州内的酒店、超市等单位，也可以把食物送给有需要的人，而目前该计划处于初期阶段，并将于日后扩大该计划。”

另一方面，南方环保有限公司马六甲及森美兰州区域经理阿拉斯哈礼表示，送往垃圾场的垃圾当中，有45%是倒掉的食物，约1万6687吨，其中4005吨的垃圾是可以避免浪费的。

他指出，4005吨的食物可以通过上述食物银行计划，送给有需要的团体，以减少垃圾的总量。

广告

出席者包括甲市区国会议员邱培栋、固体废料管理机构甲州主任沙鲁丁哈密及Riviera酒店董事林文强等。

出席净滩活动者与阿德里（前排左八）合照。（图：星洲日报）