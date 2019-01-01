爆吸大麻后闹事‧珍妮花罗伦斯逼陌生女大便 奥斯卡影后珍妮花罗伦斯（Jennifer Lawrence）个性大剌剌还常口无遮拦，她近一上霍华史登（Howard Stern）节目受访时，自爆在名主持人艾伦狄珍妮丝的派对上向一群饶舌歌手借了大麻呼一口，没想到“进入另一个宇宙”，闹事的她还逼一名女子大便，抓着对方的肩膀狂吼：“你必须大便”，还被保安人员拉开。

（华盛顿31日讯）奥斯卡影后珍妮花罗伦斯（Jennifer Lawrence）个性大剌剌还常口无遮拦，她近一上霍华史登（Howard Stern）节目受访时，自爆在名主持人艾伦狄珍妮丝的派对上向一群饶舌歌手借了大麻呼一口，没想到“进入另一个宇宙”，闹事的她还逼一名女子大便，抓着对方的肩膀狂吼：“你必须大便”，还被保安人员拉开。

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珍妮花罗伦斯回想当时她在等泊车小弟把她的车开到门口，等待期间她跟一群正在吸大麻的饶舌歌手借呼了一下，“他们的货不一样，所以我进入另一个宇宙”。她接着到流动厕所想尿尿，看到另一名女子在门外，问对方要上吗，对方表示不用让她先上，“我在厕所里就想‘这可怜的女人，她得大便’。所以我上完厕所就往她直奔而去并说你得去大便，对方婉拒并说不知道她为甚么会这么想”。

她说：“接下来不知怎么回事保安人员竟然把我拉开，原来我正紧抓着那女子的肩膀，大吼‘你得大便’”。等到清醒后，连她自己也难以置信狂笑不已。史登问她对方是名人吗，珍妮花否认，但她说：“我得找到她向她道歉。”