李三路洋货店好热闹．购开学用品最后冲刺 还有2天就要开课，家长最后冲刺购买开学用品，校服、校鞋、书包一样不能少！

临近新学年开课，家长都最后冲刺忙着为孩子添购开学用品。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉31日讯）还有2天就要开课，家长最后冲刺购买开学用品，校服、校鞋、书包一样不能少！

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身处芙蓉，除了商场之外，开学用品最一应俱全的便能想到李三路沿路的洋货店，售卖各种开学用品包括白色衬衫、校裤和校裙、校鞋和书包，而在临近开课的最后几天，家长正忙碌为孩子挑选开课用品，绝不马虎。

各档口生意佳

同时也会发现，洋货店有许多小孩子和青少年在试穿校服校鞋的情景。

《花城》社区报记者日前到李三路的洋货店了解开课用品的售卖情况，发现几乎每一家档口的生意都非常好，人客多业者也忙碌，其中发现不少家长都是先挑选校服和校鞋，让孩子在新的开学年穿得更整齐。

白鞋稍降价

业者也指出，有者是首名孩子开课，开课用品都得添新，但孩子也长大得快，校服需要换新，而校鞋方面则是较多摩擦容易损坏，所以家长也会多买一双方便替换。

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此外，黑校鞋政策在2021年才全面落实，黑白校鞋各有家长购买，惟部份业者坦言白色校鞋会稍微降价。

《业者的话》

官兆东（78岁，东发洋货东主）：多数购校服书包

从上周开始家长陆陆续续为孩子添购开课用品，其中校服和书包是顾客会购买的，而鞋子方面则是会选择黑色校鞋，因此白色校鞋的价格会稍降。

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陆欣莹（宝马旅行箱企业少东女）：巫裔多购黑鞋

12月15日后的顾客便陆续来购买孩子的开课用品，多数都会购买校服和校鞋，至于颜色方面，巫裔家长都是购买黑色，而华人家长目前则还是会购买白色的校鞋。

廖正发（54岁，振林洋货恤衫东主）：白鞋降价20%

家长都在最后一分钟冲刺，大约在开课前一周顾客会比较多，皆是购买校服、书包和校鞋，购买黑色校鞋的顾客会较多，所以白色的校鞋价钱也稍微下降了约20%。

由于是必需品，家长的购买能力也比较高，通常一个孩子的消费都是3套校服和2双鞋子。

上官华（67岁，东联企业东主）：附送赠品当回馈

家长确实都保持最后一分钟的心态，所以开课前一周会比较忙碌，必需品是校服和校鞋，由于顾客的家庭经济背景各异，都会视乎他们的经济能力为孩子添购新的开课用品，如果能力欠佳的则会购买先购买一套校服，经济能力较好的则至少购买2套校服。

价格方面，开课用品会有各种品牌，根据顾客的要求和需要，而且我们是老字号，以熟客为多，所以前来购买的顾客都会有赠品，当作回馈。

家长都会有限为孩子选购校服，让孩子能看起来更整齐有朝气。（图：星洲日报）