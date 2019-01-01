窃匪关好门才逃走．母帮浇花3周浑然不知 全家人出远门3周，家里不知何时遭爆窃，毛贼逃走前还关好门，以致事主母亲每日前往该家浇花也不察觉！

事主康宝祥指出，踏入客厅就看到地面凌乱、电视机不见。（图：星洲日报）

（彭亨．直凉31日讯）全家人出远门3周，家里不知何时遭爆窃，毛贼逃走前还关好门，以致事主母亲每日前往该家浇花也不察觉！

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这起事件是在直凉美旺花园发生，遭爆窃的住家属于半独立单层单位（非角头间），事主夫妇和孩子昨日开开开心心回家，发现住家进贼感到震惊。

事主康宝祥说，他们是昨日傍晚6时从柔佛州回来直凉住家，也像平时一样开锁入门，进到客厅赫然发现地上杂乱，电视机不见，电视柜的抽屉被拉开，当下就意识到家里进贼了，后来见卧室也被搜过。

损失超过1万

“毛贼窃走了40吋电视机、一些洋酒、现款（马币和外币）和首饰，估计损失超过1万令吉。”

康太太说，她的母亲每天傍晚都会来帮她浇花，但没有发现任何异状，附近邻居也没有留意。

“警方昨晚来调查，后来透露本月18日曾在附近住家逮捕印裔嫌犯，起获一台电视机和洋酒，今日需要去确认是否属于我们的。”

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事主夫妇住家大门左右都是活动式的，都有锁耳和锁头，但平时用的左边和屋内前后的门窗没有损坏，夫妇一时之间也感到疑惑，没想到是大门另一边被破坏，直到邻居眼尖看到另一边门的内锁有被撬痕迹，里面的锁耳也分离了，确定是毛贼由此进出。

另一方面，该花园睦邻社区委员会主席林进强透露，这是该花园近年来发生的第5宗窃案，希望民众提高警惕。他也鼓励住家夜间亮灯和安装防盗系统如电眼和防盗铃。

主卧室衣柜和梳妆柜都被搜索。（图：星洲日报）

屋中这间房最为凌乱，可见毛贼搜得很仔细，干案时间不短。（图：星洲日报）

平时没用的这道门，遭毛贼撬开，门内锁耳也断裂了。（图：星洲日报）