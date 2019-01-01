被3女骗上车提款看“巫师”．老妇喊“我很穷”脱身 “很灵的巫师免费义诊！”，3名妇女半骗半逼地把一名70余岁的老妇推上车载往银行提款。老妇在车上坚称自己和家人是贫困人家，家里没有钱才得以被放下车，逃过破财之灾。

劳勿星期日市集出现骗子，单身妇女得小心。（图：星洲日报）

（彭亨．劳勿31日讯）“很灵的巫师免费义诊！”，3名妇女半骗半逼地把一名70余岁的老妇推上车载往银行提款。老妇在车上坚称自己和家人是贫困人家，家里没有钱才得以被放下车，逃过破财之灾。

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这起事故发生在昨日早上，当时该老妇独自在劳勿星期日市集。她的儿子苏佳晋告诉《东海岸》社区报，母亲在市集买早餐时，有个妇女上前搭讪，问她是否有种有开着红色花的芦荟。

“该妇女向我母亲指她女儿8岁来潮血流不止，看了不少医生和大夫仍无法治好其病。有位很有经验的大夫告诉她一个古方，即用红色的芦荟可以治好她的病。

“说着说着，另一个妇女走过来，说她的岳母和我妈妈的腿一样患有关节炎。有名很灵的巫师免费义诊，为她治好了。她叫我妈妈一起去见那名巫师。他只见有人推荐的客户，所以她们叫我妈妈假扮她们的家人。”

苏佳晋说，3个人谈话中，“巫师的孙女”出现了，她说可以为她们引荐该巫师。

想要离开却被包围

“我妈妈察觉不对，想要离开，但是她们呈三角形地包围我妈妈，不让她离开，坚持要带她去见巫师。无奈之下，我妈只能随她们3人步行到后街TOTO店前上车。”

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他说，开车途中，“巫师的孙女”开始问“患有关节炎”妇女身上是否有现金，银行有多少存款，家里是否有金饰等。

他说，“患有关节炎”妇女告诉“巫师的孙女”，她银行账头内有1万令吉，并可以一次提款5000令吉，家里有一些金饰。

“巫师的孙女就让患有关节炎妇女下车到到跟行提款，过后再回家用红色纸袋装金饰。

“该妇女下车以后，巫师的孙女转而问我妈相同的问题。我妈妈问她们，巫师不是免费义诊的吗？为何要问有没有钱？

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要求拨电儿子转帐

他说，巫师的孙女说这是作法需要用到的钱；事主说她没钱，银行也没钱，金饰也只是一个小小的戒指。

“巫师的孙女叫我妈打电话给我让我银行转账给她，过后再提款。她也交代我妈妈不准告诉我事真相，否则我会遭遇不幸。妈妈告诉她说儿子也没钱，我们来自一个很穷很穷的家庭，儿子也只是在工地打工。”

他说，巫师的孙女听了之后“打了一个电话”，然后就说不需要见巫师了，因为巫师已经远程作法，替她医病了。

她也再次警告事主不准说出去，不然她儿子会遭遇不幸的。

“过后他就让我妈妈下车，把‘患有关节炎妇女’接上车后就扬长而去了。我妈妈因为担心她们尾随她回家才敢回家，过了好一会儿才敢回家。”

苏佳晋说，好几年前，他的一名远房亲戚也遭遇相同的事情，70多岁的老人家被骗了毕生的存款，哭了好几个月。

苏佳晋将母亲的遭遇放上脸书主要是希望劳勿人，尤其是老人家加以小心，不要让陌生人无故上前搭讪。