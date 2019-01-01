梁佩仪．令人担忧的教育制度 新学年即将到来，前阵子忙着办理小女儿小学一年级入学手续。在三年前的这个时候，我在做着同样的事情，就是帮大女儿报读国际学校小学一年级，当时这是一项深思熟虑已久的决定。

新学年即将到来，前阵子忙着办理小女儿小学一年级入学手续。在三年前的这个时候，我在做着同样的事情，就是帮大女儿报读国际学校小学一年级，当时这是一项深思熟虑已久的决定。

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我们这一代，几乎都是华小毕业的华校生，所以在有了孩子后，自然而然地，心中唯一的想法也就是将孩子送到华小念小学。

但这个想法在我当了几年记者后，渐渐地对我国的教育制度出现了质疑。以前还是全职新闻采访记者时，经常都会接触到采访关于教育的新闻，特别是小学。

最令我印象深刻的就是拉务丘晒园华小搬迁，当时因为这所微型华小学生来源每年都在减少，在缺乏教室的情况下，老师在树荫下教课，甚至没有厕所，运动场所及水电供应。

校地地段经过多次易主，后来由IJM芙蓉新城发展商置地所拥有，引起各界关注，担心学校会面临迫迁。后来，这所华小原本是三排单层校舍，却因长期受白蚁侵蚀，威胁师生安全。

于是，发展商借出4个货柜及通过筹款购置6个货柜，全校暂时迁入货柜上课，也成为了全国唯一一所在货柜上课的华校。

还记得另一个令我印象深刻的采访经历就是，当时政府废除三年级测评考试（PTS），随即引起校方及家长的反弹，但学校每年的评估考试依然进行。

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如今，教育部将废除小学一年级至三年级考试，改成校内评估，不让老师和学生感到压力。

回顾一下，我国教育政策在过去10年来出现种种不稳定现象，特别是华小。先是拨款不足，导致半津和全津华小的存在，再来就是缺乏师资，导致很多缺乏经验及专业培训的临教。

将孩子送入国际学校就读，并不是我们崇洋教育文化；更不是因为顶着“有钱人”的光环；而是意识到我们的下一代，如果要有足够能力与世界竞争，就必须接受完整良好的教育体系。

前几天到芙蓉中华中学采访，和副校长聊了起来。芙中是一所华裔家长都争着报名抢读的中学，即使收费不便宜；但家长还是愿意给，原因是他们相信独中栽培出来的学生是多元化才能的学生。不能文，也能武；不能武，也能艺；不能艺，也能技。

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副校长告诉我，他刚从外国回来，去参加了教育考察观摩团。回来后，发现我国的教育制度及体系非常地糟糕，所塑造出来的学生品格、体能、思考能力等，都和外国学生有着天渊之别。

家长听到这番话肯定会说“我们不能和外国比，孩子快乐学习才是最重要！”。

现在已经是一个全球化的时代，我们学习不是为了快乐，而是为了在如何生存，如何与这个科技时代并进，在逆境中乘风破浪。

一个人如果从小就在舒适圈长大，就会像一朵温室小花，经不起风吹雨打，挡不住日晒雨淋，受不住冷嘲热讽，挨不住挫折失败。

很遗憾地，我国华小的教育制度与体系仍存在种种弊端，令人担心小学6年生涯结束后，会塑造出一个怎么样品格已定型的学生。

教育改革这条路知易行难，大家需努力捍卫母语教育的同时，也要思考孩子的品格塑造。