新年将临鼠贼横行．3神庙连环爆窃 加叻、地里望和文积3个地区的神庙日前连续发生窃案，蒙受小损失。

关帝庙香油钱箱的铁盖被小偷撬开，偷走现款。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬31日讯）加叻、地里望和文积3个地区的神庙日前连续发生窃案，蒙受小损失。

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遭贼徒潜入的3间神庙分别是加叻天圣宫、地里望关帝庙和文积华光庙。天圣宫是在大约两个星期前发生窃案，关帝庙和华光庙则在12月29日同一天遭行窃。

天圣宫：锁头撬不开保香油钱

天圣宫主席朱金明今日受访时表示，小偷是剪断窗口铁花潜入庙里企图偷香油钱，不过却无法撬开锁头，空手而归。

“本庙曾经在去年被贼徒偷走香油钱，因此我们在香油钱箱增加了多重锁头，小偷难以剪断，保住了香油钱，只是须花费一些钱抢修被剪断的铁花。”

关帝庙：第3次进贼

另外，关帝庙管委会署理主席马福财表示，相信贼徒是12月29日凌晨时分潜入该庙，撬开了香油钱箱的铁盖，偷走了里头百余令吉现款。

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“这已是本庙第三次进贼，在两年前也曾经发生。为了提防小偷，我们使用洋灰做成香油钱箱，没想到贼徒还是有办法把钱箱的铁板盖弄坏，把钱偷走，让人防不胜防。”

他表示，该庙理事过后向警方报案，并吁请其他庙宇加以小心。

华光庙：剪断铁链扛走钱箱

华光庙管委会顾问李树仁说，该庙是使用多个铁链锁住香油钱箱，结果小偷却轻易把铁链剪断，把整个香油钱箱扛走。

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据他向庙祝黄日聪了解，对方是上午到来开门时，惊见整个香油钱箱不翼而飞。所幸钱箱内的钱不多，大约只有数十令吉，之后又听闻地里望关帝庙也遭小偷潜入，相信是同一伙人所干。

他也向警方投报，要求关注各地神庙遭小偷潜入的案件。

他表示，华人新年到来，鼠贼横行，促请各地的庙宇提高警惕做好防备，以免让贼徒有机可趁。