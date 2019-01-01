叶玟豪．打造“无烟”城市 大马吸烟的人数日益上升，在传统咖啡店、嘛嘛档、小食中心和餐馆等公共饮食场所，不难发现很多“老烟枪”都有饭后抽根烟的习惯，甚至也有不少年轻烟民在吞云吐雾。

大马吸烟的人数日益上升，在传统咖啡店、嘛嘛档、小食中心和餐馆等公共饮食场所，不难发现很多“老烟枪”都有饭后抽根烟的习惯，甚至也有不少年轻烟民在吞云吐雾。

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这种情景不禁让我连想起民间自古流传的一句俗语“饭后一支烟，快乐似神仙”，这琅琅上口的十个字把香烟产品体验描绘得活灵活现，不但烟民们耳熟能详，甚至深入各阶层。

烟草被视为世界上危害最严重的社会问题之一，遗憾的是吸烟一族有越来越年轻化的趋势，甚至巳严重到校园范围内也发现学生染上吸烟的恶习。

少年开始抽烟并非偶然，除了受到身边生活环境接触的烟民的影响之外，也被烟草公司的广告和宣传语误导了错误的观念。

青少年是国家未来栋梁之材，一旦堕落染上烟习，可导致他们成为终身烟奴役，有更高机率沾染上毒品，到时后悔也已来不及了。

众所周知，吸烟是一种不健康的生活习惯。香烟主要成份有尼古丁、焦油以及氧化碳等，而尼古丁属高毒化学物质，只要有20支烟中的尼古丁，就可以致人于死地。

微量的尼古丁进入到人体以后，会引起心率增加。很多的调查显示吸烟不但损害肺功能，而且使普通性疾病发病率更高包括慢性支气管炎和心血管疾病等。

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更严重的是，吸烟还特别容易导致脑麻痹、中风和引发肺、口腔、胃、肠、膀胱等癌症。

烟民的烟瘾根深蒂固而无烟不欢，在公共场肆无忌惮的吞云吐雾而导致无辜民众被迫吸入二手烟。

当吸烟危害吸烟者本身健康的同时，间接二手烟也影响非吸烟者。除了刺激眼、鼻和咽喉外，它也会明显的增加非吸烟者患上肺癌和心脏疾病的机会。

如果儿童与一些吸烟人士同住的话，他们的呼吸系统会较容易受到感染。其他影包括增加咳嗽、气喘、痰多、损坏肺部功能和减缓肺部发育。

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全球每年共有600万人死因与抽烟有关，而其中60万人的死因与二手烟有关，这说明吸烟者不仅损害自己的健康，令人感到遗憾和愤怒的是，有些小贩甚至一面叼着香烟，一面处理食材，食物卫生确实令人堪忧，完全没顾虑到食客民众的基本卫生条件和二手烟所带来严重性的负面危害。

大马卫生部宣布从2019年1月1日起，所有公共场所包括餐饮业、路边摊、医疗中心、购物广场、教育中心和特定娱乐场所等等将列为禁烟区，并粘贴禁烟告示牌。

根据《1983年食品法令》下的“2004年烟草产品管制条例”，违规者将可被罚款1万令吉或监禁2年。这是一个值得全民响应和参与的禁烟爱惜生命的运动。

禁烟政策是一项不简单的任务，政府应有更周详的计划和策略行动来处理传统咖啡店和开放式餐馆等所面对的冲击和影响，并和有关商业单位集思广益、协调和从长计议以达到双赢的局面。

此外，政府也应尽快落实更完善的管制法令来处理电子烟和走私烟草等活动。另外，政府也要通过教育管道加强宣传及灌输吸烟危害生命的思维，让学生自小远离吸烟恶习。

迎新送旧又一年，让我们大家一起支持政府的反烟措施，携手打造一个“无烟”的优质城市生活环境。