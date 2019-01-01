小贩料3月搬回芙公市二楼．熟食区没抽油烟机 芙蓉公市楼上重建工程接近尾声，预计明年3月，小贩便能搬回楼上重新营业，虽然小贩对新设计和规格尚算满意，惟美中不足的是，熟食区将没有抽油烟机系统设备，小贩须自行购买安装。

没有抽油烟机，中间部份的档口也只能往上抽，但油烟容易造成屋顶积垢。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉31日讯）芙蓉公市楼上重建工程接近尾声，预计明年3月，小贩便能搬回楼上重新营业，虽然小贩对新设计和规格尚算满意，惟美中不足的是，熟食区将没有抽油烟机系统设备，小贩须自行购买安装。

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据知，公市临时档口的小贩曾向有关单位询问，获悉熟食区的档口都没有获安装排油烟机管，让小贩担心一旦大家开炉煮食，届时煎炸爆炒的食物皆有，会令二楼充满油烟味道和留下痕迹。

许礼叠：中间档口无法排出油烟

芙蓉公市贩商公会主席许礼叠接受《花城》社区报访问时，也承认接获小贩的反映，并坦言会尽快向市议会了解和寻求解决方案。

他说，在公市遭遇大火前的熟食区，政府是为熟食区小贩安装排油烟管，将煮食油烟排出建筑外。

“虽然没有抽油烟机的问题不大，小贩可以安装家庭式抽油烟机，但对于处在中间位置的熟食小贩，却遇上难题。”

他指出，位于旁边的熟食小贩可以将油烟抽出户外方向，奈何中间位置的小贩，则只能将油烟往上抽，屋顶就会很快变得满满油迹，而且，油烟味道也会随风扇的流动在楼层徘徊。

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墙身仅5尺高范围铺砖

另外，有小贩反映，希望将熟食区的90个档口墙砖，完全铺上砖块，以确保干净整齐。

惟，目前只是墙身的5尺高范围已铺上砖，其余部份则是铺洋灰，尽管小贩可以自费铺砖，但据透露，他们必须统一砖块的设计，意味必须透过同一个承包商协助完成，只是费用却相当高，因此许多小贩都决定装上白钢，唯一缺点则是不散热。

黄玉华（大巴刹素食档档主）：或装家庭式抽油烟机

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如果没有安装抽油烟机，会充满油烟味，小贩也会受不了，若真的没有油烟机，或许考虑自行安装家庭式抽油烟机，或不卖会制造有大量油烟如爆炒或煎炸的食物。

我们卖素食的，在煮食过程也会产生很大的油烟，更何况是荤食，相信会更大油烟，所以安装抽油烟机是必要的，不然整层楼都会飘散油烟味。

李凤玲（美心糕档档主）：大型抽油烟机不适合

我们有售卖杂饭，都是现场烹煮的，没有安装抽风管也没大碍，我们可以自行安装家庭式的抽风机，毕竟安装一个也只是逾100至200令吉。

之前公市的熟食区是有大型抽油烟机，但都不适合我们使用，所以大部份的小贩都自行拆除，并安装家庭式的抽油烟机。不过，我们有另一番的要求，即希望能将档口的墙壁全铺上砖，而目前只是铺上5尺而已，但我们被告知因为预算不够，所以必须自费。

余鸿源（金发饭档档主）：油烟往上抽累积油烟

根据以前的设计是有一个抽油烟管，但很多档口都用不着，反而自行安装家庭式的抽油烟机。

如果是根据档口号码，我的档口将会被分派在中间位置，但没有排油烟管，所以只能将油烟往上抽，长期下来很容易累积油烟，而且公市的熟食小贩多数都是现场烹煮，难免会有油烟。

墙砖只铺上5尺高范围，小贩希望能完全铺上，以确保清洁整齐。（图：星洲日报）

芙蓉公市熟食多数都是现场烹煮，难免会有油烟，因此大部份认为抽油烟机是需要的设备。（图：星洲日报）