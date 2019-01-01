日本RIZIN14搏击表演赛·18拳就KO日本格斗天才·梅威瑟出一拳就赚206万 出拳18次就带走900万美元（约3720万令吉），等于出一拳就获206万令吉，美国拳王梅威瑟此次的日本行，轻松赚得盆满钵满。

梅威瑟（右）轻松把那须川天心打趴在地，只用了2分钟就解决战斗，笑纳胜利。

（崎玉1日讯）出拳18次就带走900万美元（约3720万令吉），等于出一拳就获206万令吉，美国拳王梅威瑟此次的日本行，轻松赚得盆满钵满。

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美国拳王梅威瑟昨日在日本搏击赛事RIZIN（雷神）14的一场表演赛中，面对年仅20岁的日本格斗天才那须川天心，只用了2分钟就在首回合3次击倒对手，逼得那须川天心投降，轻轻松松赢走900万美元奖金。

规则全让梅威瑟占优势

41岁的梅威瑟顶着生涯50场不败战绩来到日本崎玉县参加表演赛，而那须川天心踢拳战绩是27战全胜（21场KO对手获胜）。

不过，在规则完全占优的情况下，梅威瑟在此役上演了“大人打小孩”情节，皆因梅威瑟身高173公分、臂展183公分，是个66公斤选手，对比那须川天心身高165公分、体重只有58公斤，两人完全不属于同一个档次，梅威瑟拥有巨大优势，取得一场大胜并不让人意外。

而这场赛事实际上依照梅威瑟的规则举行，如比赛只打3回合，每回合3分钟，只是按照纯拳击规则，不允许抱摔、肘击和腿法。

此外，台下不设计分裁判，比赛不计入职业战绩，体重上限是66公斤。而且更为严苛的是，一旦那须川天心违规出脚，将支付500万美元（约2066万令吉）的巨额处罚金，进入梅威瑟的口袋。

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变相来看，梅威瑟无论是经验和赛制上都处于不败之地，让一心挑战自己的那须川天心身负重大压力。而不能出肘出脚，也等于让格斗选手天心“自废武功”。



梅威瑟（右）3次击倒那须川天心逼得对手投降，成了这场表演赛的赢家，带走3719万令吉奖金。一旁输掉比赛的天心则落泪显得非常难过。

天心首回合就被3次击倒投降

果不其然，比赛第一回合，梅威瑟开始试探对手后，便刺拳点中天心，后者则多是往后退，突然梅威瑟一个发力，天心就被击打在地。

天心起身后，梅威瑟将其再堵到笼角上，施展一个上钩拳，又将天心击倒在地。接着，梅威瑟又一次将天心踉踉跄跄击倒，即便天心在换拳之下，也仍没占到便宜，反被梅威瑟击打。最终，短短120秒内被3次击倒后，天心团队扔出白毛巾认输。

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此时，成为赢家的梅威瑟则跳起了轻松的舞蹈，技不如人成输家的天心露出了泪水，成了强烈对比。

网民吐槽付费观赛好亏

梅威瑟笑称玩得开心

赛后，梅威瑟表情轻松的表示：“我想说谢谢，这是一场娱乐表演赛，我们玩得很开心。我想感谢上帝和这次活动。东京，我想说谢谢你。所有的一切真是太棒了，谢谢。”

同时，梅威瑟感谢这次的赛制，因为比赛结果不会纪录进个人战绩，“我们两人都仍是不败，他是一位伟大的冠军和伟大的拳手。我现在退役了，不打算重回拳坛，我来到这里是只为了给日本人民带来娱乐。”

不过，付费观看的网友们却“不买账”，毕竟只看到梅威瑟从第一次左右两个摆拳击倒对手，到第三次击倒对手，总共只出拳18次，因此大多数网民都吐槽付费观看买的“太亏”。

