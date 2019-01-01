封关总检阅‧马银行1049亿蝉联市值王 马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融组）2018年杪总市值为1049亿7200万令吉，虽比2017年微减6亿9900万令吉，却“无敌最寂寞”，蝉联马股“市值王”，也是马股唯一市值超过1000亿令吉的公司。

（吉隆坡31日讯）马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融组）2018年杪总市值为1049亿7200万令吉，虽比2017年微减6亿9900万令吉，却“无敌最寂寞”，蝉联马股“市值王”，也是马股唯一市值超过1000亿令吉的公司。

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大众银行（PBBANK,1295,主板金融组）排名更上一层楼，从2017年的第三名攀升至亚军位置，市值为961亿2100万令吉，取代国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）。

国能市值为773亿4100令吉，比2017年减少了91亿2200万令吉。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）市值增加了127亿2000万令吉，保持第四名。

虽然联昌集团（CIMB,1023,主板金融组）市值减少57亿2194万令吉，仍然保住第五高位置。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）上升一级至第六名，市值由前期的482亿8100万令吉跌至472亿6651万令吉，前后减少了10亿1449万令吉。

丰隆银行（HLBANK,5819,主板金融组）市值增加73亿7045万令吉，从去年的11名连升4级至第七位。

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另一边厢，2018年杪为止，马股百亿令吉俱乐部成员有37只，比2017年的44只减少7只。

跌出百亿令吉俱乐部股项包括马电讯（T M，4863，主板电讯媒体组）、亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品服务组）、实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）、IOI产业（IOIPG,5249,主板产业组）、森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）、ASTRO公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）、及杨忠礼电力（YTLPOWR，6742,主板公用事业组）。

10大涨价股

飙涨44令吉 雀巢一骑绝尘

长达3个月的税务假期推高消费，消费股纷纷受益，马股“股王”雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）更是飙涨44令吉20仙，大幅度远抛其他股项，坚守马股唯一股价破百地位。

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同为消费股的星狮（F&N,3689,主板消费产品服务组）及全利资源（QL,7084,主板消费产品服务组），股价也分别上扬6令吉50仙及2令吉46仙。

在预算案“避开”征高税之下，皇帽酿酒厂（CARLSBG,2836,主板消费产品服务组）和大马喜力（HEIM,3255,主板消费产品服务组）分别走高4令吉38仙及1令吉56仙。

基于2018年马股接二连三受创，人心惶惶下基本面佳的蓝筹股备受欢迎，尤其向来稳健的银行股，大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）及丰隆银行（HLBANK,5819,主板金融服务组），全年分别扬3令吉98仙和3令吉40仙。

医疗保健领域前景备受看好，其中艾柏士保健（AHEALTH,7090,主板医疗保健组）凭借自身亮眼的业绩表现，带动股价扬升2令吉20仙。

尽管国际原油价格波动，但国油系背靠财力雄厚的国家石油（Petronas），股价不跌反涨。

其中，国油贸易（PETDAG,5681,主板消费产品服务组）、国油气体（PETGAS,6033,主板公用事业组）和国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）全年分别走高2令吉24仙、1令吉72仙和1令吉59仙。

此外，受大股东高价献购带动，雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）股价曾一度达至涨停板水平，全年起80仙。

10大热门股

大红花石油再入榜

油气股占半壁江山

油价波动剧烈，油气股自然无法独善其身，跟着大起大落，占据热门榜近半壁江山。

2018年油价一度冲破80美元，正当市场喜庆佳讯时，全球经济成长现瓶颈，美国页岩油也宣布增产，导致石油需求供过于求，国际油价再度急挫，从80美元跌破60美元，跌幅多达30%，油气股纷纷打入冷宫。

大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）已经连续2年入榜，显示市场对该股喜爱异常。市场预期该公司未来日产油量可达到2万桶，股价一度冲破1令吉至1令吉36仙，惟利好消息出尽后，股价也遭卖压回调，跌破1令吉，最终以84仙作收，成交量报96亿2600万股，比2017年的101亿7200万股减少了5亿4600万股。

沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）发售附加股、伊斯兰债券及派送凭单，以从中筹集近40亿令吉资金，并期望可摆脱连年亏损的窘境。

投资者对该股忽冷忽热，虽有多达294亿2400万股易手，却仅以29仙封关。

自诩与首相敦马哈迪“关系良好”的丹斯里哈林沙辖，频频脱售掌舵的幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组），持股量从今年12.7%减持至9.28%，已在公开市场共脱售1亿4540万股，驱动该股写下112亿2000万股成交量。

10大跌价股

KESM跌最多 云顶爆冷入榜

跌价股榜中，最“爆冷”的莫过于云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）。

这家跨国赌场集团面临主题乐园、税务提高等重重打击，股价陷入历来最大跌幅，为2018年马股最受瞩目的“黑天鹅”。

半导体生产商KE S M科技（KESM,9334,主板科技组）全年节节败退，至12月31日封关虽单日回扬，不过因全年累积成深跌，难逃最大跌价股宿命，全年跌11令吉83仙为最大跌价股。

2018年布兰特原油曾攀上85美元高位，近期回跌至50美元上下，其余4大下跌股皆与油气和我国放缓的建筑业有关。

恒源（HENGYUAN,4324,主板能源组）居第二大下跌股，跌11令吉64仙，主要是受2017年封关时，股价涨至全年高位的高基础比较兼10大涨价股的第二涨价股（16令吉30仙）。

PETRON大马（PETRONM,3042,主板能源组）虽在2018年最后交投日力争上游，一度起5仙至6令吉33仙，收跌1仙至6令吉27仙；同样受累于2017年高基础比较，以跌7令吉27仙膺选第四下跌股。

建筑业一年不如一年，洋灰业面临剧烈竞争，净利自2015年9月30日以来，连续13季度下跌，其中2018年9月30日第三季更跌逾400%的大石洋灰（TASEK,4448,主板工业产品服务组），2018年封关股价不动，以第三下跌股黯然收场，跌7令吉88仙。

全年跌2.08%

马币4.0可望不可及

马币2018年欲振乏力，无法重演去年大涨表现，不仅“破四”无望，全年更下挫2.08%，4.00令吉可望不可及。

马币兑美元最后一个交易日微扬，以4.141令吉开市，截至下午6时报4.1300，微起0.48%，比较上周五为4.15令吉。

今年马币受原油价格走软及美元强势拖累，全年先起后跌，无法收复2017年4.044令吉关口。

不过，与亚洲汇市相比，马币跌幅相对较轻，在10大货币中排在第七位，远比分别贬值8.62%和5.85%的印度卢比和印尼盾要好。

大选前后表现两极

回顾2018年，国内最受瞩目的要数全国大选，马币汇率也在大选前后出现两极表现——大起与大落；大选前马币一度攀上3.8620水平，大选后跌幅曾逼近4.20水平。

除了国内因素，原油价格走跌也是导致马币贬值的因素之一，加上联储局升息步伐不减，加速马币承压。

展望2019年，华侨银行在2019年全球展望报告指出，大马财务状况继续受关注，料政府开始进行退税将拖慢经济增长步伐。

亚币料续走软

华侨银行认为，国家银行预计在2019年维持3.25%隔夜利率政策不变，虽然经济状况恶化，但2019下半年可能会出现缓解压力的情况。

《彭博社》也预测，2019上半年，亚洲债券和汇率料延续疲弱的情况，截至6月杪，几乎所有亚洲货币将走软，印尼、印度和泰国等国家的债券回酬率料上升。

《彭博社》指出，风险较高的新兴市场资产可能持续受美中贸易战、英国脱欧和美国升息影响。

连挫两年

原棕油跌379令吉

原棕油价一度受稳健原油和大豆价激励，在年尾最后交投日力争上游，不过全年还是难逃跌势，以下跌379令吉或15.17%划上2018年句点，并创连续两年跌势。

2018年12月31日，大马衍生产品交易所的原棕油3月期货全天闭跌2令吉至2119令吉；相比2017年封闭时刻，原棕油以2498令吉挂收。

交易商说，大马原棕油藉大豆油之势微弹，预期马币走挺和未来的套利活动，可能阻止原棕油升势。马币增值意味买家需以更贵价格买货。