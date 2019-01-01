敦马：内阁明讨论新油价·消费者业者取平衡 首相敦马哈迪说，内阁明日讨论并决定新油价之前，会先估量消费人的利益和油站业者意见，希望找到平衡点。

（照片来源：马新社）

（吉打．亚罗士打1日讯）首相敦马哈迪说，内阁明日讨论并决定新油价之前，会先估量消费人的利益和油站业者意见，希望找到平衡点。

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针对政府原定1月1日起重新实施油价自由浮动机制，最后却没调降油价而被人民批评一事，马哈迪回应说，大家都有所期待，政府也希望调降油价，但这需要全方位估量，不能只顾单方面的需求。

他说，除了消费者的立场，政府也需要聆听油站业者的意见，必须在两者之间取得平衡。

他今早在交怡哥达旺国中主持浮罗交怡区“重返校园”活动仪式及颁发援助金予中小学生后，在新闻发布会上回应课题。

马新关系

马哈迪说，马新两国关系良好，偶遇分歧也能协商解决，而非通过媒体隔空争论或互呛。

针对新加坡总理李显龙在新年献词中指新加坡希望与马来西亚维持建设性伙伴关系，也期待双方的新一代领导人都能彼此培养出良好的工作关系，马哈迪受询时表示欢迎李显龙的立场。