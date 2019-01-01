那些年，美总统卯上的联储局主席 美国联储局在19日升息惹火总统特朗普，媒体报道特朗普气到讨论开除联储局主席鲍威尔。回顾过去美国总统与联储局主席的对抗史，特朗普其实还不够看。

（美国‧纽约31日讯）美国联储局在19日升息惹火总统特朗普，媒体报道特朗普气到讨论开除联储局主席鲍威尔。回顾过去美国总统与联储局主席的对抗史，特朗普其实还不够看。

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特朗普杠上联储局固然引人侧目，但历史上美国总统卯上联储局主席却是班班可考，宛如一页展现风骨或屈辱折腰的历史。

●风骨与典范：约翰森vs马丁

鲜少案例能比得上1965年12月，总统约翰森卯上当时联储局主席马丁的那次。马丁在时值经济开始出现过热之际，说服联储局调升贴现率。

当时财政振兴措施－包括越战支出攀升、为约翰森“大社会”扩大内需计划、1964年生效的减税─对马丁与联邦公开市场委员会（FOMC）多数成员来说都升起通膨警讯，但约翰森坚决认为升息会让经济放缓，不利国内施政。约翰森甚至在动完胆囊手术后，气急败坏地把马丁及其他高层经济官员全召到德州的养病处所。

马丁传记“联储局主席”一书的作者布里纳在书中披露，约翰森当时说：“你不但害我处于挨打困境，还真的下手；你占我的便宜，我要让你们知道这很卑鄙。”

过去常能如愿以偿的约翰森这回却踢到铁板。马丁回道：“我从未暗示我是对的、你是错的。但我坚信联邦储备法（FRA）赋予联储局调整利率的责任，能推翻总统决定的场面不多，但在这件事上必须是联储局说了算。”

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约翰森最后妥协了，而马丁拒绝屈服，被认为是联储局主席风骨的典范。

不过布里纳在书里也提到，约翰森其实对马丁非常不爽，还曾问当时司法部长凯森贝克总统能否依法拔掉联储局理事成员，但得到的答复是“联储局成员不同意政府政策，不构成去职要件”。

尽管如此，约翰森一年后仍提名马丁续任联储局主席，马丁后来在1970年尼克逊总统任内才卸下职务，成为在任最久的联储局主席，尼克逊已是他经历的第5位总统。

●折腰疑云：尼克逊vs勃恩斯

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美国总统尼克逊1969年提名勃恩斯接替马丁，勃恩斯1970年2月就任联储局主席。

据日后公开供人研究的水门案尼克逊录音显示，尼克逊曾直接或间接透过白宫管理及预算局（OMB）局长舒兹，施压勃恩斯在1972年大选前实行扩张性货币政策，勃恩斯也依要求提出相关政策，让美国经济在大选前出现成长。

●赤裸裸干预：里根vs伏克尔

特朗普对联储局的抨击已算呛辣，但相较里根对上当时的联储局主席伏克尔，仍算小巫见大巫。

在最新的回忆录里，伏克尔讲述当时的白宫幕僚长贝克曾私下命令他在1984年选前不得升息。

伏克尔表示，当时他被叫到白宫与里根及贝克在总统图书馆会面。里根当时一语不发，由贝克传达这项指令。伏克尔说他当时本就没有升息打算，但仍被此一干预联储局独立性的命令“惊到目瞪口呆”，事后他才了解当时之所以在总统图书馆，是因当时馆内不像椭圆形办公室有装录音设备。