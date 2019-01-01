欧元考验一波波 欧元将在2019年元旦满20岁生日。欧元过去20年来起飞且茁壮，成员国由原始的11国增加到19国，欧元区经济规模成长72%到11.2兆欧元（12.8兆美元）且仅次于美国。但过去主权债务危机的冲击未消，加上当前民粹政党兴起、移民问题等，在在继续考验欧元的未来。

（布鲁塞尔31日讯）欧元将在2019年元旦满20岁生日。欧元过去20年来起飞且茁壮，成员国由原始的11国增加到19国，欧元区经济规模成长72%到11.2兆欧元（12.8兆美元）且仅次于美国。但过去主权债务危机的冲击未消，加上当前民粹政党兴起、移民问题等，在在继续考验欧元的未来。

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欧元在1999年元旦正式启用，三年后，欧元纸币与硬币开始流通。最近十年特别动荡，因希腊等国家在2010到2012年爆发债务危机，一度让外界怀疑这个单一货币已走到终点。

欧元区后来虽挺过债务危机，但欧元在全球外汇存底的占比已由2009年时的高点下滑近30%，债务危机带来的青年失业率居高不下、经济复苏欲振乏力的冲击也还没消退。欧元国家至今也仍在角力：欧元究竟该如何运作，以及如何才能修补欧元制度本身的缺陷。

法国总统马克龙去年提出在欧元区设立“中央预算”构想，用这笔预算来支应受到经济衰退冲击的成员国。此案目前依然存在，但已被严重限缩。另一项成立欧盟全区存款保险的提议则已经被搁置。

欧元区各国对纾困存有歧见，因欧元成立时所签的马斯垂克条约明订不得彼此纾困。

欧洲中行前经济学家古腾柏格说：“欧元已进入后马斯垂克条约的新架构，但我们对欧元该如何运作仍无共识。”