英超·别让连胜停下来！狮魔期待开年红 周中上演英超第21轮，老四“蓝狮”切尔西主场出击保级队“圣战士”南安普敦，势要把握机会全取3分，为全新的一年取得开门红，以继续巩固位置并追赶前列球队。至于近期气势如虹的曼联将作客挑战“喜鹊”纽卡索，“红魔”将放眼将连胜势头延续至第4场。

（图：法新社）

（英国·伦敦1日讯）周中上演英超第21轮，老四“蓝狮”切尔西主场出击保级队“圣战士”南安普敦，势要把握机会全取3分，为全新的一年取得开门红，以继续巩固位置并追赶前列球队。至于近期气势如虹的曼联将作客挑战“喜鹊”纽卡索，“红魔”将放眼将连胜势头延续至第4场。

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圣诞快车“魔鬼赛程”继续展开，切尔西目前以2连胜势头，累积43分排在第4，5分优势领先阿申纳，离身前的托登罕热刺（45分）和曼市（47分）各有2分、4分差距。

至于曼联由于季初的表现不佳，故虽然近期3连胜仍以35分排在第6。不过，现在的这支曼联已恢复“魔性”，他们下半季要赶超对手跻身前四进击欧战区，并非不可能。

曼联近期群魔乱舞

自从“超级替补”索尔斯克亚代掌帅位后，曼联踢出久违“群魔乱舞”的攻势足球，近3轮联赛共攻入12进球。

此前在场内外皆迷失的中场大将博格巴3场踢好踢满，并砍获4球3助攻佳绩；备受质疑的卢卡库在周末替补复出20分钟便高效踢进1球，桑切斯也即将重返赛场，红魔上半季重重阴霾似乎已一扫而空。

不过，曼联防线依旧不牢靠，已连续8场各项比赛皆有失球，若前线忽然哑火，后果将不堪设想。但拜利上周末联赛染红禁赛，罗霍和斯莫林仍在养伤，中卫选项仅剩琼斯和林德洛夫，令索圣即使想调整亦无从下手。

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弗格森暗中协助曼联

另外，据索圣透露，前曼联名帅弗格森一直在辅助他执教曼联，而他在过去一周多都随时让爵爷了解队内情况。

也有消息人士向《太阳报》透露，弗格森不会复出全职工作，但他会确保在接下来的半年里，去帮助索圣。如果获得弗爵爷一直关照，曼联持续神勇将不成问题。

而曼联本轮的对手纽卡索，在魔鬼赛程期间2和1负3场不胜，联赛20轮后积18分与降级区仅3分差距，虽上半季客战曾将曼联逼入绝境，但如今红魔状态正佳，喜鹊或只能输少当赢。

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切尔西面临伤病打击

上轮联赛，蓝狮客场凭藉坎特打进全场唯一进球下，以1比0小胜水晶宫，状态渐入佳境。然而在一周双赛下，切尔西却遭遇了不少伤病问题，佩德罗、法布雷卡斯、奇克和吉鲁都遭遇不同程度的伤情。

主帅萨里就表示：“我们取得了连胜，但接下来还有19场比赛要踢，因此其他球队的比分不重要，反而是我们的持续性很重要。2天内我们有4个球员受伤，特别是吉鲁，我们要看看他需要休息多久。”

可以预见的是，萨里无人可用下会选择让队内唯一前锋莫拉塔重回首发，中场科瓦治轮休回归，与若日尼奥和坎特搭档中场，后防线料不会有变动。

此番客场犯境的南安普敦，近期遭遇了2连败，士气跌入谷底，他们目前只以15分排在第17名，需为保级努力，届时肯定会放手一搏，不会坐以待毙。

伯恩茅斯继续怀疑人生？

另一边厢，近2轮连番对阵豪门皆被踢得“怀疑人生”的伯恩茅斯将主场迎来近6轮仅1败的沃特福德的挑战，3连败似乎已在所难免。

上周末触底反弹的伯恩利将客战已7连败的垫底球队哈德斯菲尔德，客队将趁胜追击打破联赛客场7场不胜窘境，并寻求冲出降级区。

至于近况不俗的“狼队”沃尔弗罕普敦居主迎战水晶宫，受看好能拿下胜利；“锤子”西罕同样主场碰上“海鸥”布赖顿，渴望取胜反弹。