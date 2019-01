《比悲伤更悲伤的故事》.一开画即登大马票房季军 台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》上周正式开画后,首日票房便突破百万,一举登上票房排行榜季军,后劲不容小觑。

(雪兰莪.八打灵再也1日讯)《变形金刚》(Transformers)外传电影《大黄蜂》(Bumblebee)在大马继续领先DC英雄电影《水行侠》(Aquaman),蝉联上周末大马票房冠军。

《比悲伤更悲伤的故事》是由林孝谦执导的爱情小品,翻拍自2009年韩国电影《最悲伤的故事》。剧情讲述罹患绝症的男主角张哲凯一直暗恋同居了13年的女生宋媛媛,却因为害怕被癌细胞带走而不敢表白,并选择将后者托付给牙医好友杨佑贤。由于故事极度催泪并获得多数好评,此片已在中华地区引起热潮。

上周末大马票房

本周 上周 电影

1 1 《大黄蜂》(Bumblebee)

2 2 《水行侠》(Aquaman)

3 11 《比悲伤更悲伤的故事》

4 4 《叶问外传:张天志》

5 新 《Mary Poppins Returns》

6 10 《七龙珠超 布罗利》(日)

7 新 《Suzzanna Bernapas Dalam Kubur》(国)

8 3 《Maari 2》(淡)

9 5 《Spider-Man: Into The Spider-Verse》

10 新 《Simmba》(兴地)

上周末美国票房

本周 上周 电影/票房

1 1 《水行侠》5214万

2 2 《Mary Poppins Returns》2835万

3 3 《大黄蜂》2090万

4 4 《Spider-Man: Into The Spider-Verse》1882万

5 5 《The Mule》1216万

6 新 《Vice》776万

7 新 《Holmes and Watson》742万

8 7 《Second Act》735万

9 8 《Ralph Breaks the Internet》672万

10 6 《鬼灵精》(The Grinch)416万