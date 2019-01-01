中国12月制造业PMI跌至49.4‧创34个月新低 受需求端持续低迷导致工业生产继续放缓，中国国家统计局12月31日公布，12月中国制造业采购经理人指数（PMI）跌至49.4，比上个月回落0.6%，为该指数自2016年8月来首次跌落至景气荣枯线下方，且创2016年3月以来新低。

（中国‧北京31日讯）受需求端持续低迷导致工业生产继续放缓，中国国家统计局12月31日公布，12月中国制造业采购经理人指数（PMI）跌至49.4，比上个月回落0.6%，为该指数自2016年8月来首次跌落至景气荣枯线下方，且创2016年3月以来新低。

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经济已落入衰退期

数据发布前根据七家机构预估中值显示，12月制造业PMI中值为49.9，但最终公布数字明显低于机构普遍预期。PMI指数在50以上，反映经济总体处于扩张期；低于50，则显示经济已经落入衰退期。

分析师指出，PMI下滑主要是受需求疲软所致。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，12月市场需求下行压力加大，企业预期趋于谨慎。新订单指数为49.7，月降0.7%；生产经营活动预期指数为52.7，月落1.5%，均为年内低点。

此外，受外部环境变数较多，内部需求放缓等因素影响，近期进出口景气度走低。新出口订单指数和进口指数分别为46.6和45.9，月比分别下降0.4和1.2%，均持续位于临界点以下。

中小型企业PMI回落幅度更为明显。国家统计局的数据显示，12月大型企业PMI为50.1，比前一个月回落0.5%，仍略高于临界点；中、小型企业PMI为48.4和48.6，分别比11月下降0.7和0.6%。

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分析师预计，2018年中国GDP增长6.6%，较2017年回落0.3%，2019年GDP增速可能再下降0.1%。在内需不振叠加外部压力的背景下，预期中国官方将会更加重视“稳增长”。

非制造业PMI升至53.8

脱离上月一年低位

同日公布的2018年12月官方非制造业商务活动指数月升0.4%至53.8，脱离上月创下的逾一年低位，表明非制造业扩张有所加快。

统计局宣布显示，分行业看，服务业商务活动指数为52.3，比上月微降0.1%，高于临界点，服务业延续增长态势。

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从行业大类看，铁路运输业、电信广播电视和卫星传输服务、货币金融服务、保险业和其他金融业等行业商务活动指数位于60以上高位景气区间，行业实现较快增长。

道路运输业、邮政业、餐饮业、资本市场服务和房地产业等行业位于收缩区间，业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为62.6，比上月上升3.3%，建筑业生产活动有所加快。