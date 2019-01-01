NBA·大胡子连8场飙破35分·火箭打熊迎5连胜 “大胡子”哈尔登昨日狂飙43分13助攻10篮板，连续8场飙破35分，带领火箭以113比101战胜灰熊，豪夺NBA常规赛5连胜。

（图：法新社）

（美国．休斯顿1日讯）“大胡子”哈尔登昨日狂飙43分13助攻10篮板，连续8场飙破35分，带领火箭以113比101战胜灰熊，豪夺NBA常规赛5连胜。

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此役后，哈尔登也成为联盟唯一能够连续8场比赛飙破35分以上，还外带5次助攻的球员。联盟纪录原由名人堂级球星“大O”奥斯卡．罗伯森所保持，他生涯曾2度连7场打出35分以上，还传出至少5次以上助攻。

这是哈尔登本季第4次“大三元”，同时也是他生涯第39次。凭藉他攻守两端的强力放送，火箭在最近11场比赛里拿下第10胜，而且他们在12月主场全部拿下胜利。

目前，火箭以21胜15负的战绩排在西部第5名，仅次于金块（23胜11负）、勇士（25胜13负）、雷霆（23胜13负）与快艇（21胜15负）之后。

勇士17连胜太阳创纪录

面对西部垫底的太阳，作客的勇士轻骑过关，在柯里（34分9篮板4助攻）与和杜兰特（25分4助攻2篮板）联手59分的带领下，最终以132比106轻松取得2连胜，成为联盟第4支拿到25胜的球队。

此外，这是勇士面对太阳的17连胜，写下队史面对单一球队的最长连胜纪录，上一次太阳赢球已经要追溯到2014年11月10日，勇士当时尚未踏上王朝之路。

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伊格达拉抛球向观众罚10万

另外，勇士老将伊格达拉因在去年的一场比赛中，将球扔向观众席，被联盟罚款2万5000美元（约10万3370令吉）。

在2018年12月30日勇士客场挑战拓荒者的比赛中，在上半场结束前，伊格达拉抢到防守篮板但未能完成最后一攻，于是他从地板上捡起球用力甩至观众席。三位裁判在观看录像回放后判罚伊格达拉技术犯规，并将其直接驱逐出场，他们认为这是一个“有敌意”的行为。