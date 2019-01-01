美前总统卡特忧陷入冷战·“美中可在非洲合作” 美国前总统卡特周一警告，美中陷入冷战的风险已升高，并呼吁两国应在发展非洲方面找出共同目标。

中美关系因贸易战而紧张，但两国的贸易互存性甚高。图为在北京一家服装店，一名中国民众推着印有美国国旗的婴儿车。（图：美联社）

（美国．华盛顿1日讯）美国前总统卡特周一警告，美中陷入冷战的风险已升高，并呼吁两国应在发展非洲方面找出共同目标。

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1979年1月1日，在时任总统卡特任内，美中正式建立外交关系。值此双方建交40周年之际，卡特日在《华盛顿邮报》发表《如何修复美中关系，并避免一场现代冷战》的署名文章，呼吁美中双方在新的一年中找到新的共同关注点，加强合作。

卡特指出，中美两国互指对方为威胁的情况日益严重，令他倍感忧虑。

94岁的他写道：“我常听到中国的精英声称，美国正通过‘邪恶的阴谋’破坏中国的稳定。我也听到美国的精英带着对中国没有变成民主国家的失望，声称中国对美国的生活方式构成威胁。美国政府的多份报告宣称，中国致力于挑战美国强权，计划将美国赶出亚洲并削弱其在世界上其他国家的影响力。”

“如果高级政府官员抱有这些危险的想法，那么两国之间一场‘现代冷战’并非完全不可想象。在这一敏感时刻，误读、误判以及在台湾、南海等领域不小心按照既定规则行事，都有可能升级成军事冲突，并造成世界性的灾难。”

卡特在卸任后致力于去贫工作。他认为，美中合作“最简单的途径”在非洲。

消除不信任重建关系

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文章写道：“美中两国均大程度参与在非洲打击疾病、打造基础建设、维持和平，有时还相互配合。然而，双方却指控彼此经济剥削或政治操弄。”

“非洲人跟全世界其他几十亿人一样，都不希望被迫选边站。”

他写道：“透过与非洲民众同心协力，美国和中国也可以协助化解彼此的不信任，重建这段重要关系。”

美国近期频频对开发中国家示警，指控北京的一带一路倡议是“债务陷阱”。

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美中关系去年也因贸易纠纷而日趋紧张，不过美国总统特朗普已对最新一轮加征关税计划喊卡，并于日前宣布“大有进展”。