孝琳露屁股蛋诱车太铉‧网军炮轰：疯了吗？ 2018KBS演技大赏》12月31日晚在首尔汝矣岛KBSHALL登场，孝琳担任演唱嘉宾，她穿着白色西装外套登场，献唱《黑骑士》的原声带《Spring Watch》，没想到下一秒脱掉外套，露出银色高衩舞衣，浑圆翘臀毕露，

（首尔1日讯）《2018KBS演技大赏》12月31日晚在首尔汝矣岛KBSHALL登场，孝琳担任演唱嘉宾，她穿着白色西装外套登场，献唱《黑骑士》的原声带《Spring Watch》，没想到下一秒脱掉外套，露出银色高衩舞衣，浑圆翘臀毕露，

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还对着台下车太铉喊话：“车太铉欧巴，要跟我一起去看海吗？”车太铉手比圈表示同意，一旁的罗美兰看到孝琳的大胆打扮张大嘴赞叹。

孝琳接着演唱《See Sea》、《Dally》，在台上趴地扭臀，舞姿相当撩人，让她立刻登上韩网热搜榜，抢尽锋头，由于现场不少童星，又是阖家观赏的典礼，网民狂批“KBS和孝琳疯了吗”、“一点都不性感”、“是在开玩笑吗”。

事实上KBS是国营电视台，标准一向比较保守，平日如果歌曲有太露骨或粗俗的字眼都会在KBS被禁播，想不到这次孝琳的歌服会被KBS通过。

当晚车太铉以《最棒的离婚》夺下最优秀男演员，张东健以《金装律师》拿下迷你剧优秀男演员，年度大奖颁给《一起生活吧》刘东根及《我们遇见的奇蹟》金明民。