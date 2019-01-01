习近平特朗普互致贺信·建交40年中美释合作信号 中国和美国在贸易战氛围中迎来两国建交40周，中国国家主席习近平和美国总统特朗普周二互致贺信祝贺，释放出合作发展的强烈信号，表示要促进双方合作。

中美于1979年1月1日正式建交，中国副总理邓小平当月访美会见时任美国总统卡特，开展了两国迄今已历时40年的关系，期间历经中共四代领导人邓小平、江泽民、胡锦涛及习近平，历经美国总统卡特、里根、老布什、克林顿、小布什、奥巴马和特朗普。（图：法新社）

（中国．北京1日讯）中国和美国在贸易战氛围中迎来两国建交40周，中国国家主席习近平和美国总统特朗普周二互致贺信祝贺，释放出合作发展的强烈信号，表示要促进双方合作。

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40年前的今天（1月1日），美国与中国建交，“中华民国”宣布与美国断交。时任美国总统卡特当天签署实施“台湾关系法”，与“中华民国”政府保持非官方关系。

习近平：合作是最好选择

新华社报道，习近平在贺信中指出，中美建交40年来，两国关系历经风雨，取得了历史性发展，为两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。

他强调，历史充份证明，“合作是双方最好的选择”。

习近平表示，当前，中美关系正处于一个重要阶段。中方高度重视中美关系发展，愿同特朗普一道，总结两国关系发展经验，落实好两人达成的共识，共同推进“以协调、合作、稳定为基调的中美关系”，让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民。

特朗普：发展建设性美中关系

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特朗普在贺信中说，2019年1月1日是美国和中国建立外交关系40周年纪念日。多年来，两国关系取得了巨大发展。

“发展合作和建设性的美中关系”是他个人的优先事项。美中强有力的友谊为两国在未来数年取得伟大成就奠定了极好的基础。

中美关系的好坏不仅牵动地区形势，还影响到世界经济、政治稳定、世界和平及许多全球问题的解决，包括朝鲜半岛问题、伊朗核问题。去年中美在贸易、南海等议题上摩擦不断，尽管贸易战目前“休兵”，但矛盾未解，中美关系充满不确定性。

今年中国有一系列敏感周年，包括“六事”事件30周年，西藏骚乱60周年。在周三（2日）习近平将作今年首次公开亮相，在中国《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表讲话。

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王毅：合则两利斗则俱伤

另据央视新闻报道，中国外交部长王毅日前也针对中美建交40周年表示，孔子说“四十而不惑”。中美交往40年来的教训和启示集中到一点就是：“合则两利，斗则俱伤，合作才是唯一的正确选择。”

他说，在中美利益已经高度融合的今天，在经济全球化深入发展的时代，双方应该穿透迷雾，排除干扰，重温这一宝贵的共识，确立这一不惑的定力。冷战思维最终只能孤立自己；零和博弈到头来必将伤及自身。

王毅强调，中国将坚持走中国特色社会主义道路，坚持和平发展的既定方向，坚持与各国实现合作共赢。中方希望美方积极正面地看待中国的发展进步，“不要人为去制造新的对手，更要避免自我预言的实现”。

他称，习近平和特朗普12月初在阿根廷会晤取得成功，阻止中美贸易战升级，以及推动问题重回协商解决轨道，但强调中方不会在问题上屈服。

他重申，中美贸易摩擦是美方挑起的，这种单边主义的做法不符合双方的利益，不符合世界贸易组织的规则。中方为维护国家的正当利益，为了捍卫民族的尊严和发展的权利，中国依法依规做出了必要的反应。

特朗普与习近平暗淡的2019

2018年特朗普与习近平互动的最后一件事，就是12月29日互通电话。特朗普称称中美贸易协议谈判进展顺利，习近平则表示期望美中贸易谈判有一个互利双赢的局面。但美国媒体指出，特朗普夸大了美中贸易谈判的进展；中国外交部亦告诫“进展来之不易、防止战略误判”。美国学界众多的专家学者对美中贸易谈判都表示悲观，法国国际广播电台评论指出，美中贸易谈判完全不是美国要求中国多购买美国大豆和波音飞机那么简单，美国明确提出中国必须进行经济的结构性改变，以永久消除中国对世界贸易规则的破坏和停止窃取美国知识产权。这其实是一场迫使中国实行某种政治制度改变的谈判，谈判必须以中国的妥协而告终，否则就是美国的失败，特朗普宣称的进展良好和习近平期望的双赢局面目前并未出现。

而人们注意到，习近平在去年12月纪念改革开放40周年大会上的讲话强调，“不该改、不能改的坚决不改”，这等于告诉美国，“不该改、不能改的”当然包括中国一党专政和中共权贵赖以生存的经济结构。所以2019年到来，美中贸易谈判难以有任何乐观的信息传出，谈判的最后一天过后，也许就是新一阶段贸易战开打之日。

南海自由航行对抗将升级

评论认为，2019年，美中南海自由航行的对抗也将升级。2018年岁末，五角大楼向西方各国发出加入南海自由航行的邀请；中国斥这项要求为“侵犯主权”。

中国近来鹰派人士不断发出撞沉美国军舰、炸沉美国航母的声音，美国不会听不到，也不会因此任由中国把南海变成内湖。一旦擦枪走火，不排除美军会采取强硬措施，清除中国在南海岛礁部署的军事设施。2019年南海给美中关系带来的前景，比美中贸易战更加暗淡。

举世瞩目的华为“太子女”孟晚舟事件又为特朗普与习近平的2019年增添另一抹暗淡。孟晚舟事件是美中贸易战的一部份，但超出了美中贸易战。事件证明，中国在蓄意干扰美国消除朝鲜核武努力的同时，并不顾美国发布的禁令，向伊朗转售美国的高科技产品。当今世界两大恐怖主义国家发展核武，源头都是来自中国，2019年，特朗普不能不要求习近平做出交代。

特朗普与习近平暗淡的2019，是1979年美中建交后，40年美国倾力帮助中国发展崛起的结果。美国已饱尝美中关系40年酿下的苦酒，特朗普的2019年是对40年美中关系做出深刻反省和采取行动的一年。但愿特朗普和习近平能为美中关系带来一缕亮光，前提是，中国必须在这一年做出改变。

专家：对世界发展稳定贡献大

中美合作符长远利益

中美建交40周年，美国哈佛大学肯尼迪学院教授、中国问题专家文安立（英文名：阿恩．韦斯塔）接受新华社专访时指出，中美建交意义重大，40年来为世界发展与稳定作出重大贡献，中美保持接触与合作符合两国长远利益。

他指出，中美自1979年1月1日起建交40年来，两国共同促进全球贸易体系的开放和自由，加速科技在全球范围内扩展和普及，并为世界经济增长提供更多机会和活力。

尽管在建交后关系起起落落，但他说，并没有出现本质上的冲突，这对冷战后期和冷战结束后国际和地区局势的稳定极重要。

曾在伦敦政治经济学院任国际历史系教授的他说，“中美建交后，东亚再未发生过大规模战争和冲突，东亚进入经济快速发展时期，可以说，健康的中美关系对地区整体稳定和繁荣发挥了不可替代的作用。”

他认为，当前中美互动和历史上大国权力转移有些许相似，也有明显不同之处。

“中国并未想要改变现有国际体系，中国是现有国际体系的受益者，若没有现有国际体系，中国在过去40年来不会取得如此大的成就。”

大国间竞争非冷战

对于一些学者、舆论以“新冷战”来界定当前中美关系，他认为把大国间的竞争直接定义为冷战，是“错误的历史类比”。

“目前的国际格局并不是朝着中美两极格局发展，而是多极化的趋势越来越明显；不可否认，中美在贸易、科技和投资上的确存在竞争，但这种竞争与冷战期间美苏及其代理人在全球范围内的对抗完全不在一个层面。”

他指出，大国间的竞争对抗在历史上极普遍，但需要厘清“存在什么性质的竞争，在什么领域竞争，并且又能在什么领域展开合作”。

他对未来中美关系发展保持乐观，认为中美仍存在合作领域和潜力，而保持接触和合作符合两国长远利益。

“中美两国从相距甚远到顺利建交，并不是因为在1979年两国在所有问题上都相互赞同，而是因为两国当时能从实际出发，并认识到有更多可以合作的可能，这才是最重要的。”