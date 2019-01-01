雅康高速部份路段试跑 从中国四川省雅安市通往甘孜藏区的雅康高速公路周一试通车，结束了四川藏区不通高速公路的历史。至此，从成都出发，2.5小时就可到达甘孜藏族自治州泸定县，较此前时间缩短近一半。

（图：新华社）

从中国四川省雅安市通往甘孜藏区的雅康高速公路周一试通车，结束了四川藏区不通高速公路的历史。至此，从成都出发，2.5小时就可到达甘孜藏族自治州泸定县，较此前时间缩短近一半。

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四川雅安至康定高速公路（雅康高速）是国家高速公路网雅安至新疆叶城联络线（G4218）中的一段，全长135公里。由于位处四川盆地向青藏高原过渡的横断山脉，为典型的V字型深大峡谷，岭谷高差一般在1000至2000公尺，甚至高达5000公尺以上。全线桥隧比高达82%，是目前中国国内在建高速公路桥隧比最高、施工难度最大的项目之一。

本次试通车路段为雅安草坝至泸定段（95公里），路段包含隧道17座，桥梁74座，其中特大桥梁5座。全长13459公尺的二郎山隧道平均海拔1500公尺，是中国建成通车的高海拔地区最长的高速公路隧道，被誉为“川藏第一隧”，也是世界上首次采用斜井从主洞反向施工的特长隧道。

雅康高速位于高烈度地震区域，穿越了龙门山断裂带、安宁河断裂带等多条区域大断裂带。四川雅康高速公路有限责任公司董事长黄兵告诉记者，有关专家对雅康高速两侧的大山进行了全面排查，梳理出了72个地质灾害监测点，均安装了北斗地灾监测系统，实时监测山体变化，一旦位移、沉降、形变超过2.5毫米，会立即预警。

