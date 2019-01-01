距离地球65亿公里．美太空船飞掠“终极远境” 美国太空总署（NASA）的“新视野”号无人太空船，大马时间周二下午约1时33分近距离掠过位于地球65亿公里外的一颗小行星“终极远境”，为迄今以太空船探索的最遥远太阳系星体。

12月21日从美国太空总署（NASA）所获得的画家的插图显示“新视野”号太空船将于元旦飞掠离地球65亿公里、可能是最古老天体的小行星“终极远境”，创下太阳系最远的探索距离。“新视野”号届时将直播飞越过程，并把影像传回地球。（图：法新社）

（坦帕1日讯）美国太空总署（NASA）的“新视野”号无人太空船，大马时间周二下午约1时33分近距离掠过位于地球65亿公里外的一颗小行星“终极远境”，为迄今以太空船探索的最遥远太阳系星体。

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专家盼藉任务了解小行星结构，助了解太阳系形成初期的物理状况，并找出行星与小行星之间的关系，推断行星形成机制。

数据最快2020年9月完成传送



“新视野”号于元旦飞掠离地球65亿公里的小行星“终极远境”，NASA将进行同步直播，也创下太阳系最远的探索距离直播，但真实时间的直播是不太可能的，因为从地球发出讯号后，“新视野”

号要6个多小时后才会收到，而又要再过6个多小时才会收到“新视野”号的回应。

若一切顺利，相信可赶及在元旦完结前，即大马时间晚上10时45分取得第一批“终极远境”的照片，而所有数据最快要到2020年9月才完成传送。

NASA评论员将在直播中口述本次任务，而王后乐队（Queen）吉他手兼拥有天体物理学高级学士学位的布莱恩．梅专门创作的新歌亦将在直播中公布。

“新视野”号2006年1月离开地球，展开多项太空探索任务。今次任务的目标为小行星486958（又名“终极远境”），位于海王星以外、有众多小行星云集的“古柏带”（Kuiper Belt），于2014年被哈勃太空望远镜发现。它的长度约30公里，拥有不规则形状，表面温度接近绝对零度。

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科学家相信它是太阳系形成初期的构成行星的物质残余，大约每300年围绕太阳运转一次，由于体积细小，相信不会有地质活动，因此可能成为太阳系的早期“纪录”。

“新视野”号将以每小时5万公里的速度在距离小行星486958约3500公里内掠过。NASA已向“新视野”号发送指令作最后调整，确保它能在接近与远离目标的数小时内准确拍摄照片及采集科学数据，包括其形状、旋转方式、成份与表面环境，例如是否存在山峰或殒石坑等。

“新视野”号探索任务首席科家学史登表示，太空船的运作良好，成员均为“相遇”大感兴奋。

但他坦言探索结果“难以预料”，此外若太空船与即便是微小如米粒的太空碎片相撞也会瞬间被摧毁，因此此次的“相遇”充斥风险，令他们如坐针毡。

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