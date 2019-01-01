元旦谈话提出“4个必须”·蔡英文吁中国放下成见对立 台湾总统蔡英文周二发表元旦谈话，对于两岸关系抛出“4个必须”、“3道防护网”，她呼吁中国以和平对等的方式来处理两岸之间的歧异。预计中国国家主席习近平将在周三《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，发表新一阶段的中国对台政策。

（台湾．台北1日讯）台湾总统蔡英文周二发表元旦谈话，对于两岸关系抛出“4个必须”、“3道防护网”，她呼吁中国以和平对等的方式来处理两岸之间的歧异。预计中国国家主席习近平将在周三《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，发表新一阶段的中国对台政策。

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台媒报道，蔡英文上午在总统府前参加元旦升旗典礼，举行新年新闻发布会。前总统马英九任内，每年会在1月1日透过“元旦文告”发表重大谈话，不过，蔡英文上任后取消，今次是蔡英文首次发表元旦谈话。

促以民生安全为重

蔡英文提出“4个必须”，包括呼吁中国必须正视中华民国台湾存在的事实，必须尊重2300万人民对自由民主的坚持，必须以和平对等方式处理我们之间的歧异，也必须是政府或政府所授权的公权力机构坐下来谈。

在谈到两岸交流时，她表示，如果连非洲猪瘟疫情防治都不能真心合作，哪来两岸一家亲；与其让台湾政治人物说出通关密语，不如务实地在两岸民众最关心的民生安全上合作。她再次呼吁对岸放下成见与对立，以民生安全为重。

蔡英文表示，她不反对两岸正常互动、诚实交流，但不能靠模糊的政治前提或通关密语，两岸问题要务实理解。

吁建立三道防护网

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她又说，大陆试图利用民主开放与自由，来介入台湾的政治及社会发展，这是台湾此刻的重大挑战，为守护台湾安全，将替两岸交流建立“民生安全”、“资讯安全”及“民主”这三道防护网。

台湾各政党正为2020年总统大选备战，在去年11月的“九合一”选举中，民进党惨败。蔡英文在讲话中表示，九合一大选是对执政者最严肃的检验，但这场选举结果，绝对不代表台湾基层民意想放弃主权，也绝不代表台湾的民众想在台湾主体性上退让。

蔡英文的讲话除了两岸关系着墨颇深以外，她也细数去年中央政府的施政，就是为了今年打下良好基础。

她强调，全球局势瞬息万变，坚持走民主的道路，和世界上理念相同的人携手同心就是最好选择，新的一年是拼民生的一年，是护民主的一年，是守主权的一年，提出让人民有感的经济政策，建立守护台湾的3道防护网，将是她每一天努力的工作项目。