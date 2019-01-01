习近平明对台定调·国台办：加强主导两岸走向 中国官方新华社报道，国家主席习近平将在周三（2日）《告台湾同胞书》发表40周年之际，就两岸问题发表重要讲话，预计本次纪念活动是习近平上台以来对台问题的通盘定调，重要性不言可喻。但时事评论员刘锐绍向香港《苹果日报》分析指，习过往对台湾没有善意，讲话除非讲述武统台湾，否则什么友好言论都无意思，台湾人民无人会相信。

（中国．北京1日讯）中国官方新华社报道，国家主席习近平将在周三（2日）《告台湾同胞书》发表40周年之际，就两岸问题发表重要讲话，预计本次纪念活动是习近平上台以来对台问题的通盘定调，重要性不言可喻。但时事评论员刘锐绍向香港《苹果日报》分析指，习过往对台湾没有善意，讲话除非讲述武统台湾，否则什么友好言论都无意思，台湾人民无人会相信。

广告

新华社报道指，《告台湾同胞书》发表40周年纪念会将在周三上午10时在人民大会堂举行，习近平将发表重要演说。

《苹果》报道，据悉习的讲话将仿效前国家主席胡锦涛在2008年12月31日的“胡六点”论述方式，讲求字数整齐。

当时胡在《告台湾同胞书》30周年发表了《携手推动两岸关系和平发展，同心实现中华民族伟大复兴》公开讲话，用6点概括为“恪守一个中国，增进政治互信”、“推进经济合作，促进共同发展”、“弘扬中华文化，加强精神纽带”、“加强人员往来，扩大各界交流”、“维护国家主权，协商对外事务”、“结束敌对状态，达成和平协议”。

《明报》引述中国社会科学院台湾研究所副所长朱卫东认为，新一年影响两岸关系的诸多因素将交相激荡叠加共振，呈现尖锐复杂的博弈状态，结果直接攸关2020年台湾总统选举、进而影响未来4至8年两岸关系进程。

刘锐绍认为，目前的两岸形势不比40年前，以往两岸领导人均有情谊，已故国务院外事办公室副主任廖承志与台湾前总统蒋经国是苏联读书的同学，但现时习与台湾几乎没有交集，在国际上处处针对没有善意，已激起台湾人不满。

中国国国台办主任刘结一受访强调，未来中国将加强主导两岸走向，并称北京方面完全有能力战胜各种风险挑战，两岸关系定能朝统一方向迈进。台陆委会强调，两岸关系发展从不是由单方决断。

广告

《告台湾同胞书》是中国对台发表的公开信，共发表5次。其中以中国全国人民代表大会常务委员会于1979年1月1日发表的最著名，内容主要为商讨结束两岸军事对峙状态、并提出两岸三通、扩大两岸的交流。

五次《告台湾同胞书》包括

●1950年2月28日

由台湾民主自治同盟所发表，首次提出要完成解放台湾的任务。

广告

●1958年10月6日

八二三炮战结束后翌日，由中国共产党中央委员会主席毛泽东亲自撰写，后由国防部长彭德怀所发表，全称为《中华人民共和国国防部告台湾同胞书》，其内容是要求中华民国共同对付美国为首的帝国主义，并指八二三炮战为惩罚性质及提前通知停止炮击金门七天。

●1958年10月25日

《中华人民共和国国防部再告台湾同胞书》，其内容是向台湾提出要求团结一致，与美国结盟是没有出路，应团结一致对外。

●1958年11月1日

《中华人民共和国国防部三告台湾同胞书》，但在当时并无公开发表。

●1979年1月1日

由全国人民代表大会常务委员会所发表，同时，国防部长徐向前发表了关于停止自1958年起对金门群岛炮击的声明。其内容是向台湾提出，统一中国为大势所趋、人心所向，应尽快结束分裂局面，统一中国，于此，并提出了结束两岸军事对峙、开放“两岸三通”、扩大两岸交流等方针。这次发表在国内外引发重大反应，被视为是中华人民共和国对台的最早政策。

（大陆中心／综合外电报道）