“若续制裁或改变做法”·金正恩对美“软硬兼施” 朝鲜领导人金正恩周二发表新年讲话，对美国“软硬兼施”。金正恩希望未来与美国保持友好关系，但也警告，若美国继续向朝鲜实施制裁，朝鲜可能考虑改变目前的做法。

（韩国．首尔1日讯）朝鲜领导人金正恩周二发表新年讲话，对美国“软硬兼施”。金正恩希望未来与美国保持友好关系，但也警告，若美国继续向朝鲜实施制裁，朝鲜可能考虑改变目前的做法。

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金正恩当天坐在沙发上发布了2019年新年贺词。值得一提的是，朝鲜中央电视台史无前例地公开了金正恩身穿西装步入劳动党中央委员会大楼的场面。

金正恩表示：“如果美国不遵守自己在全世界面前做出的承诺……并坚持对我国施以制裁和压力，我们可能别无选择，只能考虑新的方法来捍卫国家主权和利益。”

他并补充，随时愿意与美国总统特朗普举行会晤，促成国际社会乐见的成果。

平壤正要求华府解除对朝鲜的经济制裁措施，并曾谴责美国向朝鲜提出即时放弃核武和弹道导弹计划的要求是“流氓行径”。

不过华府强调，在朝鲜将核武完全移除之前，各项制裁仍将实施。

韩国前统一部副部长金炯锡表示，金正恩的新年献词反映出他对当前停滞不前的谈判进程感到失望。

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金炯锡指出：“金正恩正迫切希望改善朝鲜经济。

但如果美国不解除制裁的话，他推进社会主义化经济建设的目标就遥遥无期。”

金正恩在去年的新年献词中提到，将会大量生产核弹头和弹道导弹。不过，他今年则指朝鲜不再生产、试验、使用或扩散核武器，并要求美方采取“相应措施”。

美国科学家联盟资深研究员庞达在推特上称，一旦金正恩的讲话属实的话，这将是“领导层的重大改变”，但他对朝鲜的诚信表示质疑。

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不过，朝鲜官方朝中社首次的英文版献词概述中未提及朝鲜或将“寻找新路”一事。