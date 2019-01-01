“安华没说提早任相”．敦马：盼获2年多整顿政府 首相敦马哈迪说，公正党主席拿督斯里安华从未向他提起自己“想早点当首相”，由于整顿政府的进度只有30至40%，马哈迪个人希望自己的首相任期可长达2年多，让他完成处理前朝政府烂摊子，整顿政府的计划。

马哈迪认为，没有必要在希盟党主席理事会讨论他是否应该在任相5年后才退位，因为希盟已经有了共识。（图：星洲日报）

（布城1日讯）首相敦马哈迪说，公正党主席拿督斯里安华从未向他提起自己“想早点当首相”，由于整顿政府的进度只有30至40%，马哈迪个人希望自己的首相任期可长达2年多，让他完成处理前朝政府烂摊子，整顿政府的计划。

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马哈迪表示，安华从没对他希望任相超过2年的计划说不。

“他还没有说不，他一直都展现他对我的支持。”

“他没有说，我要早点（担任首相）之类的话。”

自从安华在波德申补选胜出，并当选公正党主席后，就一直有传言指安华不打算等待2年，并希望提早任相。

最近，国阵总秘书拿督斯里纳兹里与安华私下见面，更被指是为了部署在明年3月国会复会时，协助推动让安华提早任相的计划。

就连马哈迪当时也说，自己曾听闻要推翻他的计划。

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不过，马哈迪于昨日在首相办公室接受星洲日报专访时表示，安华从未跟他提过，自己希望提早在马哈迪任期未满2年时，接任成为第8任首相。

国家修复进度30至40%

他表示，按照他的计划，自己带领新政府修复国家的进度已有30至40%，但艰难的部份已经解决，因此新的一年将会加快速度，让国家变得更好。

“我预计的时间是2年，或是比起这个（2年）更久的时间，我就能够至少整顿好一些部份。”

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询及新政府整顿前朝问题的进度，他说：“可能大概30至40%了，但我们会加快进度，最困难的部份都已经解决了。”

“我是想给自己2年多的时间，（比起2年）可能多一点的时间。”

然而，马哈迪强调，若要他2年就交棒，他还是会信守承诺。

“2年以后我就95岁了你知道吗？（我）很老（了）。”

拒评价能力

“安华会在我卸任后接棒”

马哈迪是否看好安华有“首相命”？

听到这个要他预测安华是否有“命水”当首相，作为现任首相的马哈迪先是忍不住笑了出来，再回应说：“他还是那个在我卸任后将接棒的首相人选。”

他强调，在他任相2年，或2年多以后接棒的首相人选，目前依然还是安华。

因此，他认为没有必要在希盟党主席理事会上，讨论他应否任满5年后才退位的问题。

希盟已决定2年后交棒安华

马哈迪的儿子兼土团党署理总裁拿督斯里慕克力，以及土团党青年团团长赛沙迪日前异口同声要求希盟党主席理事会，讨论是否应该让马哈迪完成一届，也就是5年的首相任期才交棒给安华。

不过，马哈迪说：“不（需要讨论），希盟已经决定了。”

他承认，希盟成员党之中有人希望他继续担任首相。

“有人在会议表达希望我继续任相，这是自然的……但，有一些人认为我应该信守承诺。”

询及安华是否具资格任相，并是担任下一任首相或成为他接班人的最佳人选，马哈迪说，他不会对安华作出评价。

“我不会（对安华的能力）做任何评估，因为当我们成立希盟的时候，我们已经同意他成为我的接班人。

“我从来不会说他好还是不好，他们要我答应的是，我不会继续留下来当首相，做很长的一段时间。

“安华在希盟党内，他是公正党主席。我已经答应会卸下这个职位，我只是要协助党赢得全国大选。”

马哈迪也否认，自己曾在安华当选及上任公正党主席后，曾建议他先担任副首相，取代妻子拿督斯里旺阿兹莎。