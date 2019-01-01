跨年推文预告“投弹”·美战略司令部删文道歉 天大玩笑！美军战略司令部周一为推特上“品味极差”的跨年帖文作出道歉。

美军战略司令部周一在推特发布贴文暗示，当纽约时报广场降下水晶球迎接新年时，他们可以投下炸弹扩大场面，这则贴文旋即引发民众批评a。（图：网络照）

（美国．华盛顿1日讯）天大玩笑！美军战略司令部周一为推特上“品味极差”的跨年帖文作出道歉。

广告

该推文表示，若有必要的话，战略司令部已准备好投下比纽约跨年水晶球“更大的玩意儿”，旋即引发民众批评。

负责监督与控制美国核武库的战略司令部还附上的一段影片显示，一架B-2匿踪轰炸机在天空飞行，随后投下炸弹在地面爆炸，以及预告“准备扔个大的”，惟贴文约3小时后被删除。

这则“不同寻常”的推文随即引发民众抨击，有人在推特写道：“为什么@美军战略司令部要开核子战争的玩笑？#真可耻。”还有批评人士认为贴文是“病态且吹嘘的笑话”，既不适当也不有趣。

美国战略司令部隶属国防部，其口号更是“和平是我们的职业”，岂料此次却闹出包。

该部门一名发言人告知美国全国广播公司（NBC）称，视频中的炸弹并非核武器。美军战略司令部随即在推特公开致歉：“我们稍早的跨年夜贴文不得体，不能反映我们的价值观。我们为此致歉，我们致力于美国和盟国的安全。”