闹区逆驶撞伤9人·涩谷司机声称要“报复死刑” 日本东京涩谷甫踏入2019年就发生疑似恐怖袭击，一名21岁男子涉嫌驾车蓄意冲撞跨年人群，造成9人受伤送院，其中一名学生伤势严重。司机被捕，先向警方供称发动恐袭，后来才改口称是“报复死刑”。警方正进一步调查事发经过与原因。

（日本．东京1日讯）日本东京涩谷甫踏入2019年就发生疑似恐怖袭击，一名21岁男子涉嫌驾车蓄意冲撞跨年人群，造成9人受伤送院，其中一名学生伤势严重。司机被捕，先向警方供称发动恐袭，后来才改口称是“报复死刑”。警方正进一步调查事发经过与原因。

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日本放送协会（NHK）报道，事发于约零时10分，当时现场挤满前往附近神社祈福、庆祝新年的人。肇事汽车闯入竹下通行人专区逆向行驶130公尺后停下，司机下车逃走，约20分钟后被警员拘捕。事后见到撞人车辆的车头严重凹陷。

《读卖新闻》报道，驾车嫌犯是居住地与职业不详、自称名为日下部和博的21岁男子，被警方以杀人未遂罪嫌逮捕。

肇事车辆是大阪的租赁车辆，日下部说，他是从大阪来的，而且事发当时他一直踩着油门不放；警方认为日下部抱有强烈杀意。

据报道，9名伤者中，一名男大生重伤昏迷；另外7人分别是10多岁到50多岁男子。据报道，第9名伤者是被逃走中的肇事司机攻击受伤。