7烟民入禀法庭维权．卫长：民众有权表达不满 询及前朝政府在2013年曾建议减低香烟的尼古丁和焦油成份，他表示，希盟政府暂时采取“保持现状”做法，没有计划检讨或评估直至有新计划为止。

（吉隆坡1日讯）针对有7名烟民维权俱乐部代表入禀法庭，提出司法检讨图阻止政府实施食肆禁烟政策的问题，卫生部长拿督斯里祖基菲里表示，民众有权这么做，毕竟是民主国家，他们可以表达不满或不认同政府的政策。

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“我会跟律师进一步研究和讨论案情的细节部份，加上现有的法律条例，我们立场坚定，就让我们在法庭对簿公堂吧，看谁在保障健康和干净空气给下一代的努力取得成功。”

另外，询及前朝政府在2013年曾建议减低香烟的尼古丁和焦油成份，他表示，希盟政府暂时采取“保持现状”做法，没有计划检讨或评估直至有新计划为止。

祖基菲里今日配合政府实施禁烟政策第一天，前往隆市蕉赖皇后镇一带巡视当地餐馆后在新闻发布会上说，卫生部执法官员以及地方政府官员将严密监督，不时向他汇报禁烟的最新进展。

根据卫生部公报的食肆禁烟措施，总共涵盖9种形式餐馆，即路边摊、店屋餐馆、开放式餐馆、小贩中心、空地餐馆、云端餐馆、河岸餐馆、快餐车、交通工具上的餐馆等。

一旦个人违例，可被罚款最高1万令吉或不超过2年监禁；餐馆业者违例则被罚款最高3000令吉或监禁不超过6个月。