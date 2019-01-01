曼城火车站元旦前夕溅血·凶徒刺伤3人警方恐袭立案 跨年夜不平静，各地发生多宗袭击！

（英国．曼彻斯特1日讯）跨年夜不平静，各地发生多宗袭击！

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英国当局周二表示，曼彻斯特火车站在元旦前夕传出随机刺人事件。据报，施袭者在发动攻击时还高呼“真主”。英国警方证实，将从恐怖袭击着手调查。警方周二告诉记者说：“我们将从恐怖袭击的角度展开调查。”

这起事件发生于当地时间周一晚上8时50分（大马时间周二凌晨4时50分），事发地点位于曼城维多利亚火车站，当时许多民众正准备迎接跨年的到来。事件导致3人遭刺伤，当中包括一名警员。

英国广播公司（BBC）制作人克拉克当时刚好身处现场。他表示听到凶嫌在发动袭击前后曾高呼“真主”。

他说，凶嫌当时还高喊道：“只要你继续轰炸其他国家，这种事件就会不断重演。”

大曼彻斯特警察局（GMP）发声明称，嫌犯已落网。

一名女子的脸部和腹部遭刺伤，另一名男子的腹部遭重创。受伤交警则肩膀遭刺伤。上述3名伤者伤势相当严重，但没有生命危险，已被送往医院接受治疗。

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曼彻斯特的跨年活动未因这起事件而受到影响，位于市中心的艾伯特广场的烟火秀如期进行。

为预防不测，当局已对当地增派警力。

2017年，美国流行小天后艾莉安娜在曼城体育馆举行完演唱会后，表演场地随机发生爆炸，造成22死亡、139人受伤。

当天较早时，荷兰阿姆斯特丹史基普机场出境大厅也因一名男子宣称持有炸弹，机场离境大堂曾短暂关闭。当地警方发表声明，表示一名51岁的加拿大男子在机场离境大堂声称有炸弹，他事后已经被捕。机场在确认安全后，重新开放离境大堂。