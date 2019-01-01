梁静茹跑调跨年遭轰‧现场观众：耳机有问题 “大马天后”梁静茹昨晚登上2019湖南卫视跨年演唱会，带来《暖暖》、《会呼吸的痛》、《爱久见人心》等歌曲，让观众听了掀起一股“回忆杀”，不过部份网民观看节目转播，纷纷质疑她似乎全程走音，瞬间在微博掀起讨论，有现场观众出面公开真相，说是耳机出了问题，她在演唱过程中，手都不断在调整耳麦，狂批收音设备很差。

梁静茹湖南卫视跨年演唱会，却引发“全程走音”疑云。

（湖南1日讯）“大马天后”梁静茹昨晚登上2019湖南卫视跨年演唱会，带来《暖暖》、《会呼吸的痛》、《爱久见人心》等歌曲，让观众听了掀起一股“回忆杀”，不过部份网民观看节目转播，纷纷质疑她似乎全程走音，瞬间在微博掀起讨论，有现场观众出面公开真相，说是耳机出了问题，她在演唱过程中，手都不断在调整耳麦，狂批收音设备很差。

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虽然梁静茹歌曲带来满满的回忆杀，不过微博网民不断发文批评她全程跑调，甚至“梁静茹跑调”瞬间登上微博热搜，“老了老了”、“确实有点不太准”、“有一点跑调”，部份网民认为应是耳麦出问题，有网民表示全程跟着梁静茹唱下来，未发现她有跑调，不知道大家为甚么这么说，还有网民表示梁静茹确实有点气息不稳，但调没跑。

李荣浩忘词哼唱过去

不过更多网民正面回应力挺偶像，“是我聋了吗？没听出来”、“我听了10遍都没有听出来”、“不会啊！我觉得满满的回忆杀”、“只要不是假唱就好”、“这不会是其他家电视台放出来的消息吧？”现场观众更出面跳出来说：“现场这样我觉得挺好听的”、“实力证明不是假唱”。

除了梁静茹跑调外，李荣浩也发生“忘词”车祸，记不清歌词的李荣浩选择哼唱过去，自己还忍不住笑出声来。

而火箭少女101演唱现场“车祸”似乎稍显“实锤”。在她们演唱第2首曲目《light》时，杨超越出现明显抢拍。

沈月王鹤棣疑假唱登热搜

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此外，除真唱疑似“车祸”现场引发讨论外，是否假唱也成为观众关注的焦点，其中宋茜、沈月、王鹤棣先后因疑似假唱争议登上热搜。沈月和王鹤棣甜蜜合体，共同献唱了一曲《告白气球》。不过在演唱期间，王鹤棣声音已经响起时他仍没举起手麦，沈月疑似笑场引发网民热议。

主持人里发生的小事故也让很多人热议，在超高清的镜头下，有网民发现，谢娜的口红蹭到了牙齿上，被网民截图，“谢娜口红沾牙上了”也立刻登上热搜。在晚会稍后的主持串词中，谢娜直接对此进行回应，笑称：“我不喜欢这个热搜，换一个，叫谢娜真唱！”网民纷纷表示“娜姐太可爱了！”