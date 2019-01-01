【暖势力】葡前拳击手失明转助问题孩童．“我用不同角度看事物” “我没有失去视力，我只是以不同角度看待事物。”

乔治皮尼亚（右）表示，当他失去视力时，虽然能做的有限，但仍需要多体验正面事物。图为他在里斯本的Olivais学校教导孩童们拳击。

（葡萄牙．里斯本1日中央电）“我没有失去视力，我只是以不同角度看待事物。”

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这是来自葡萄牙前拳击手乔治皮尼亚（Jorge Pina）说的一番话。

现年42岁的他近乎全盲，不得不告别拳击之路，但他并未因此丧志，反而是在贫困社区开办体育协会，协助及鼓励这些孩童将精力投向运动，避免误入歧途。

根据《中央社》报道，乔治皮尼亚于2004年受训时，视力逐渐出现问题，导致他的拳击生涯划下句点。虽然乔治皮尼亚于2006年接受手术，但仍未能修复脱落的视网膜，最后视力仅剩10%。

乔治皮尼亚表示，本身出身自困苦社区，曾是自私的问题人物，但现在他想帮助年轻人，打赢人生这场战役。

“当我失去视力时，虽然能做的有限，但仍需要多体验正面事物。”

即使在完全康复之前，乔治皮尼亚不曾放弃自己擅长的田径。

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在视力教练的协助下，乔治皮尼亚在里斯本的田径跑道上进行跑步训练。虽然曾是拳击手，但他一度上气不接下气。

鼓励投身运动免误歧途

虽然被迫放弃世界冠军的梦想，但乔治皮尼亚投身协助困苦社区的问题孩童，鼓励这些孩童将精力投向运动，避免误入歧途。

乔治皮尼亚坦言，身为拳击手，本身视他人为敌；如今他是自己的对手，身边的人给他超越自我的力量。

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“我比以往更要来得开心。”

开办体育协会引导孩童

乔治皮尼亚在里斯本较贫困的社区之一贝里梢泽（Bensaude），为当地孩童开办体育协会。

虽然他身型瘦，但肌肉发达，他在全身镜前挥拳暖身，接着把孩子通通找来。

他咆哮道，“孩子们通通听着，不然我闪人了！”，多数来自当地吉普赛社区的孩童瞬间安静，竖起耳朵倾听。

无论他走到哪里，都会有孩童黏着他，有人牵他的手引导他前行，也有人上前给他拥抱。

13岁的白瑞拉（Xavier Pereira）是体育协会的常客，因为乔治皮尼亚的出现，让他学习自律。

白瑞拉在遇到乔治皮尼亚前，在学校惹麻烦，甚至很少去上学，如今他已学得自律。

乔治皮尼亚于2011年以来便持续举办这类讲习会，此外，他也投身协助自闭症儿童。

高阶社工马迪拉（Vanessa Madeira）说，乔治皮尼亚真的帮了他们一把。

“我们的孩子学习价值观，及如何如社群般地生活，这使他们与父母建立信任。”