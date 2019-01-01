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【暖势力】葡前拳击手失明转助问题孩童．“我用不同角度看事物”

2019-01-01 17:17

【暖势力】葡前拳击手失明转助问题孩童．“我用不同角度看事物”

“我没有失去视力，我只是以不同角度看待事物。”
乔治皮尼亚（右）表示，当他失去视力时，虽然能做的有限，但仍需要多体验正面事物。图为他在里斯本的Olivais学校教导孩童们拳击。

（葡萄牙．里斯本1日中央电）“我没有失去视力，我只是以不同角度看待事物。”

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这是来自葡萄牙前拳击手乔治皮尼亚（Jorge Pina）说的一番话。

现年42岁的他近乎全盲，不得不告别拳击之路，但他并未因此丧志，反而是在贫困社区开办体育协会，协助及鼓励这些孩童将精力投向运动，避免误入歧途。

根据《中央社》报道，乔治皮尼亚于2004年受训时，视力逐渐出现问题，导致他的拳击生涯划下句点。虽然乔治皮尼亚于2006年接受手术，但仍未能修复脱落的视网膜，最后视力仅剩10%。

乔治皮尼亚表示，本身出身自困苦社区，曾是自私的问题人物，但现在他想帮助年轻人，打赢人生这场战役。

“当我失去视力时，虽然能做的有限，但仍需要多体验正面事物。”

即使在完全康复之前，乔治皮尼亚不曾放弃自己擅长的田径。

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在视力教练的协助下，乔治皮尼亚在里斯本的田径跑道上进行跑步训练。虽然曾是拳击手，但他一度上气不接下气。

鼓励投身运动免误歧途

虽然被迫放弃世界冠军的梦想，但乔治皮尼亚投身协助困苦社区的问题孩童，鼓励这些孩童将精力投向运动，避免误入歧途。

乔治皮尼亚坦言，身为拳击手，本身视他人为敌；如今他是自己的对手，身边的人给他超越自我的力量。

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“我比以往更要来得开心。”

开办体育协会引导孩童

乔治皮尼亚在里斯本较贫困的社区之一贝里梢泽（Bensaude），为当地孩童开办体育协会。

虽然他身型瘦，但肌肉发达，他在全身镜前挥拳暖身，接着把孩子通通找来。

他咆哮道，“孩子们通通听着，不然我闪人了！”，多数来自当地吉普赛社区的孩童瞬间安静，竖起耳朵倾听。

无论他走到哪里，都会有孩童黏着他，有人牵他的手引导他前行，也有人上前给他拥抱。

13岁的白瑞拉（Xavier Pereira）是体育协会的常客，因为乔治皮尼亚的出现，让他学习自律。

白瑞拉在遇到乔治皮尼亚前，在学校惹麻烦，甚至很少去上学，如今他已学得自律。

乔治皮尼亚于2011年以来便持续举办这类讲习会，此外，他也投身协助自闭症儿童。

高阶社工马迪拉（Vanessa Madeira）说，乔治皮尼亚真的帮了他们一把。

“我们的孩子学习价值观，及如何如社群般地生活，这使他们与父母建立信任。”

乔治皮尼亚在里斯本较贫困的社区之一贝里梢泽为当地孩童开办体育协会。无论他走到哪里，都有孩童黏着他，有人牵他的手引导他前行，也有人上前给他一个拥抱。
文章来源：
星洲日报‧国际‧2019.01.01

 
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